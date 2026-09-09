就市論勢／ABF載板、散熱 逢回布局
盤勢分析
國際市場方面，美國8月製造業PMI維持擴張，非農就業優於預期，顯示景氣與勞動市場仍具韌性；另一方面，製造業新訂單與消費者信心轉弱，反映下半年需求動能可能放緩。
台灣市場來看，上市櫃公司獲利維持穩健成長，有助為台股提供扎實基本面底部支撐。此外，從資金面看，本土資金與法人機構持續進場，提供強韌籌碼面優勢。產業題材除了AI需求暢旺，也將進入消費性電子旺季，整體來看，台股後市表現正向看待。
投資建議
選股方向可逢回留意銅箔基板（CCL）、ABF載板、記憶體、散熱及具備規格升級利基族群。建議採取「以長線保護短線、配合資金輪動」策略，逢支撐轉強時偏多布局同族群中具備基本面且位處低基期的補漲個股。
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