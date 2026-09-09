就市論勢／ABF載板、散熱 逢回布局

經濟日報／ 陳沅易（群益馬拉松基金經理人）

盤勢分析

國際市場方面，美國8月製造業PMI維持擴張，非農就業優於預期，顯示景氣與勞動市場仍具韌性；另一方面，製造業新訂單與消費者信心轉弱，反映下半年需求動能可能放緩。

台灣市場來看，上市櫃公司獲利維持穩健成長，有助為台股提供扎實基本面底部支撐。此外，從資金面看，本土資金與法人機構持續進場，提供強韌籌碼面優勢。產業題材除了AI需求暢旺，也將進入消費性電子旺季，整體來看，台股後市表現正向看待。

投資建議

選股方向可逢回留意銅箔基板（CCL）、ABF載板、記憶體、散熱及具備規格升級利基族群。建議採取「以長線保護短線、配合資金輪動」策略，逢支撐轉強時偏多布局同族群中具備基本面且位處低基期的補漲個股。

布局 籌碼面 製造業

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

主動式ETF 押寶長天期

主動式ETF卡位台股反彈行情 這檔基金漲幅居冠

009828盤中大漲逾3%！PCB族群多檔攻漲停 規模3天暴增逾5成

居亞股之首！台股今年來漲幅反超南韓 外資買盤偏弱動向受矚

相關新聞

光收發模組 高盛按讚

高盛證券在最新釋出的「全球光收發模組」產業報告中指出，由於受惠三大利多催化，對光收發模組產業未來成長持正面樂觀態度，並上調2026-2028年全球總出貨量。台廠中，上詮（3363）、聯亞、全新均給予「買進」評等。

就市論勢／ABF載板、散熱 逢回布局

國際市場方面，美國8月製造業PMI維持擴張，非農就業優於預期，顯示景氣與勞動市場仍具韌性；另一方面，製造業新訂單與消費者信心轉弱，反映下半年需求動能可能放緩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。