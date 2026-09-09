就市論勢／ABF載板、散熱 逢回布局

高盛證券在最新釋出的「全球光收發模組」產業報告中指出，由於受惠三大利多催化，對光收發模組產業未來成長持正面樂觀態度，並上調2026-2028年全球總出貨量。台廠中，上詮（3363）、聯亞、全新均給予「買進」評等。

2026-09-09 00:43