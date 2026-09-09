光收發模組 高盛按讚

高盛證券在最新釋出的「全球光收發模組」產業報告中指出，由於受惠三大利多催化，對光收發模組產業未來成長持正面樂觀態度，並上調2026-2028年全球總出貨量。台廠中，上詮（3363）、聯亞、全新均給予「買進」評等。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，由於受惠AI基礎設施支出增加帶動需求、產品組合向高速傳輸升級、伺服器通訊埠速率提升推動光學連接採用率上升，看好光收發模組產業未來成長態勢。

張博凱說，AI資料中心加速規格升級，使800G成為大型資料中心主流規格，1.6T今(2026)年開始強勁放量，3.2T預計2027年開始採用。如輝達機架級伺服器中，Rubin和Rubin Ultra將進一步升級至1.6T與3.2T。

此外，ASIC AI伺服器擴張，使晶片從GPU走向ASIC的多樣化趨勢持續。由於ASIC單晶片算力較低，更依賴網路傳輸能力處理AI工作負載。預計ASIC在2026–2028年將占AI晶片總量的50%、52%、55%，帶動高速連接需求騰飛。

在高速產品中，矽光子（SiPh）相較傳統EML模組具有顯著成本優勢。如雷射成本，1.6T SiPh模組為15–20美元，遠低於1.6T EML模組的160美元，帶動SiPh模組市場滲透率將從2026年的10%提升至2028年的18%。

張博凱上調2026-2028年全球光收發模組總出貨量各21%、31%、31%，達680億、1,310億、1,480億美元；800G及以上出貨量上調31%、39%、36%；1.6T及以上出貨量上調29%、61%、50%。

台廠中，張博凱看好光收發模組或光引擎製造商上詮，預期在AI伺服器機櫃拉貨及光纖陣列單元（FAU）規格升級（從40通道升級至100通道）推動下，未來將實現強勁獲利成長，因此建議「買進」，目標價看833元。

此外，CW雷射或磊晶片供應商聯亞光電與全新光電，由於分別受惠矽光子產能強勁擴充至2028年、AI資料中心光網路需求強勁，後市成長動能強勁，因此也都給予「買進」評等，目標價分別上看4,401元、793元。