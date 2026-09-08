外資買超132億元 買超華邦電9.2萬張最多但聯電遭大賣終止連三買

台股8日走勢震盪，終場收47,105.78點，下跌220.49點，三大法人中僅外資買超132.68億元，統計外資買超前十名個股，買超華邦電（2344）92,597張最多，其次是買超友達（2409），另外還大買多檔金融股，不過，外資賣超聯電（2303）63,878張，居賣超個股冠軍，終止連三買。

台股8日早盤以47,335.24點開出，上漲8.97點，一度拉升至47,578.24點，距歷史高點僅640.63點，盤中低點則下滑至47,023.73點，終場則是收在47,105.78點，下跌220.49點。

盤面上權王台積電（2330）為多頭指標，盤中一度衝達2,505元，終場收在2,470元，上漲10元，影響大盤指數約81點，鴻勁（7769）、南亞科（2408）、台新新光金（2887）、華邦電等也是上漲走勢；但川湖（2059）、台達電（2308）、聯發科（2454）則是收黑。

三大法人合計賣超99.86億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超132.68億元，投信賣超47.15億元；自營商賣超（合計）185.4億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.85億元、自營商（避險）賣超156.54億元。

統計外資買超前十名個股中，包括記憶體、面板、金融股都是買超標的，買超華邦電最多，友達居次，南亞科也獲外資大34,280張；外資賣超前十名個股中，賣超聯電最多，緯創（3231）、仁寶（2324）、廣達（2382）、鴻海（2317）等AI相關股也遭外資賣超。