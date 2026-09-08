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光收發模組「黃金大周期」全面啟動！外資按讚三台廠

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

高盛證券在最新釋出的「全球光收發模組」產業報告中指出，由於受惠三大利多催化，對光收發模組產業未來的成長持正面樂觀態度，並上調2026-2028年全球總出貨量。台廠中，上詮（3363）、聯亞（3081）、全新（2455）均給予「買進」評等。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，由於受惠AI 基礎設施支出增加帶動需求、產品組合向高速傳輸升級、及伺服器通訊埠速率提升推動光學連接採用率上升，因此看好光收發模組產業未來的成長態勢。

張博凱說，AI 資料中心加速規格升級，使800G 已成為大型資料中心的主流規格，1.6T 2026年開始強勁放量，3.2T則預計於 2027 年開始採用。如輝達（NVIDIA）機架級伺服器中，Rubin 和 Rubin Ultra 將進一步升級至 1.6T 與 3.2T。

此外，ASIC AI 伺服器擴張，使晶片從 GPU 走向 ASIC 的多樣化趨勢持續。由於 ASIC 單晶片算力較低，更依賴網路傳輸能力來處理 AI 工作負載。預計 ASIC 在 2026–2028 年將占 AI 晶片總量的 50%、52%、55%，帶動高速連接需求騰飛。

而在高速產品中，矽光子（SiPh）相較於傳統 EML 模組具有顯著成本優勢。如雷射成本，1.6T SiPh 模組為 15–20 美元，遠低於 1.6T EML 模組的160 美元，帶動SiPh 模組市場滲透率將從 2026 年的 10%提升至 2028 年的18%。

基於相關有利的發展趨勢，張博凱上調2026-2028年全球光收發模組總出貨量各21 %、31%、31%，達680億美元、1,310億美元、1,480億美元；800G 及以上出貨量上調 31%、39%、36%；1.6T 及以上出貨量上調 29%、61%、50%。

台廠中，張博凱看好光收發模組或光引擎製造商上詮，及CW 雷射或磊晶片供應商聯亞光電與全新光電，均給予「買進」評等，目標價分別給予833元、4,401元、及793元。

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