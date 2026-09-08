蘋果首款摺疊機將登場 法人這樣看出貨量！按讚二台廠

蘋果秋季產品發表會台北時間10日登場，相關新品精銳盡出，躍全球矚目焦點，帶動蘋概股近期股價逐漸轉強，如台積電（2330）8日股價逆勢上漲10元、收2,470元；鴻海（2317）雖收小黑，但仍處多頭趨勢，表現均相對強勢。

此次蘋果發表會以「驚喜閃耀」為主題，其中最受矚目的產品是蘋果首款摺疊手機iPhone Ultra，還有iPhone 18 Pro和Pro Max。其他如新款智慧手表Apple Watch也將亮相，為蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）時代揭開序幕。

事實上，蘋果首款摺疊手機，主晶片為蘋果自行研發的A20 Pro晶片，採用台積電2奈米製程；iPhone 18 Pro系列同樣搭載A20 Pro 2 奈米晶片，效能可望提升10%-15%，成為市場看好台積電的關鍵因素之一。

法人估計，2026、2027 年蘋果摺疊 iPhone 銷售量將分別達到 600、1,400 萬支，並可望於 2027 年成為全球第二大摺疊手機品牌、市占率達 24%；iPhone 18 Pro 銷售量，2026、2027 年可達 2.34、2.26 億支。

由於蘋果iPhone主要晶片由台積電代工、鴻海組裝，因此隨著新品即將面市，市場紛紛看好二家公司的後續出貨與業績表現，內外資法人多給予正向評級，激勵近來股價大漲小回，呈現多頭走勢。

目前內外資法人清一色看好台積電，目標價以麥格理證券的4,200元最高，其次為花旗證券的3,800元、及里昂證券的3,700元；鴻海方面，目前則以高盛及花旗證券的4,00元最高，其他如美銀、瑞銀、滙豐等也都在300元以上。