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台積電奪回成交值王位！外資狂買「這2檔記憶體」衝上2、3名

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股8日高檔震盪，大盤量縮收低220.49點、報47,105.78點。觀察成交值前10名中，台積電（2330）以639.59億元重新奪回成交值王位，華邦電（2344）、南亞科（2408）則在外資買盤推動下，分居第2、3名，記憶體族群成為8日量價榜最強勢的資金焦點。

台積電8日股價小幅上漲0.41%、收2,470元，成交量2.58萬張，成交值達639.59億元，重新站上成交值榜首。另，華邦電成交量放大至21.78萬張，成交值410.83億元，股價上漲4.44%、收188元；南亞科成交量7.35萬張，成交值392.56億元，股價也上漲2.71%、收531元，兩檔記憶體股同步躋身成交值前3名。

外資買盤更成為記憶體走強的重要推力。8日外資買超前3名，正是華邦電、友達（2409）及南亞科，其中華邦電買超92,597張居冠、南亞科買超34,279張排名第3。

而華邦電更是8日量價表現最強的代表股，不僅成交量、成交值雙雙排名第2，股價漲幅4.44%也是量價雙榜個股中最高。南亞科則以成交值392.56億元排名第3，股價同步走高。

不過，市場資金並非全面追價。聯電（2303）成交量21.54萬張、成交值297.99億元，分居成交量第3、成交值第4名，股價卻下跌4.2%，外資更止步連3日來的買超，反手大賣63,878張，為8日賣超第一大個股；緯創（3231）成交值226.91億元、成交量12.2萬張，同樣遭外資賣超46,059張居次，股價下跌5.33%。

面板股則呈現強弱分歧。友達成交量再度放大至62.2萬張，連2日拿下量王，成交值183.97億元，股價上漲3.14%；但群創（3481）成交18.71萬張排名第4，股價反而下跌2.3%。

此外，國巨*（2327）最新公布8月合併營收163.32億元，月增1.2%、年增51.8%，再創單月歷史新高，前8月營收達1,150.85億元、年增34.9%；不過8日成交值216.43億元、排名第7，股價下跌3.74%。

8日成交量前10名依序為友達、華邦電、聯電、群創、力積電（6770）、群益台灣加權正2（00685L）、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50正2（00631L）、主動中信台灣收益（00406A）及緯創。

成交值前10名則由台積電、華邦電、南亞科、聯電、聯發科（2454）、緯創、國巨、友達、臻鼎-KY（4958）及欣興（3037）入榜。

台積電 外資 記憶體

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