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三大法人轉賣超近百億元！台股震盪554點 資金轉進3族群

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三大法人轉賣超近百億元！僅外資連3買 台股震盪554點、資金轉進3族群

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
大盤終場下跌220.49點、收47,105.78點。聯合報系資料照
大盤終場下跌220.49點、收47,105.78點。聯合報系資料照

台股8日走勢震盪，早盤受惠台積電（2330）攻上2,505元帶動，集中市場指數一度上漲251.97點、觸及47,578.24點，惟隨後台積電陷入震盪，加上川湖（2059）、聯電（2303）、台達電（2308）等紛紛走弱，大盤漲勢也同步收斂，盤中最低下探47,023.73點，終場下跌220.49點、收47,105.78點，單日高低震盪達554.51點。籌碼面則呈現土洋不同調，三大法人合計賣超99.86億元，僅外資連3日買超。

統計三大法人8日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超13132.68.69億元，投信賣超47.15億元；自營商賣超（合計）185.4億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.85億元、自營商（避險）賣超156.54億元。

盤面上，AI與CSP業者持續加速自研晶片，推升高階測試需求，帶動探針卡族群維持強勢。穎崴（6515）攻上漲停、收7,700元，坐穩台股第三千金之位，旺矽（6223）、精測（6510）也分別大漲5.56%、4.32%，三雄聯袂走高，反映市場資金仍鎖定AI晶片測試需求成長。

記憶體則反映8月營收創高與漲價題材，華邦電（2344）終場上漲4.44%、收188元，南亞科（2408）漲2.71%、收531元，兩檔成交值分別來到410.83億元、392.56億元，僅次於台積電，也成為8日資金聚焦的主要標的之一。

金融股則扮演高檔震盪下的資金承接角色。玉山金（2884）受惠8月獲利亮眼，前8月稅後純益280.4億元、年增20.3%，創同期新高，EPS達1.73元，股價大漲4.59%、收45.55元，再創歷史新高，並帶動台新新光金（2887）、華南金（2880）、永豐金（2890）、第一金（2892）等紛紛跟漲；13檔金控股僅國泰金（2882）、富邦金（2881）收低。

相較之下，光學股表現明顯分化。玉晶光（3406）8月營收月增12.26%、年增0.72%，改寫2023年9月以來新高，股價重返千元、收1,010元；大立光（3008）則受到歐系外資降評及投信減碼影響，股價下跌2.4%、收6,500元，亞光（3019）、今國光（6209）等跟跌。

三大法人 台股

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