台股離新高僅咫尺之遙 分析師曝賣壓竟是來自這些人

台股從7月底的波段低點39,384.85點反彈以來，8日一度衝達47,578.24點，X波段上漲8,193.39點，且逼近歷史高點的48,218.87點，距新高僅咫尺之遙，但指數盤中震盪，終場收黑，似有居高思危的意味；證券分析師坦言，影響大盤指數上衝的一大阻礙來自主動式ETF的換股賣壓。

證券分析師張陳浩強調，在多頭盤勢之下，不僅9月就有機會創高，且10月還會更高，點名看好低位階族群是好的買進標的，除了領頭羊的台積電（2330）之外，晶圓代工成熟製程、DRAM、ABF、台積電設備股等都值得留意。

台股8日早盤以47,335.24點開出，上漲8.97點，一度拉升至47,578.24點，距歷史高點僅640.63點，盤中低點則下滑至47,023.73點，終場則是收在47,105.78點，下跌220.49點。

盤面上權王台積電為多頭指標，盤中一度衝達2,505元，終場收在2,470元，上漲10元，影響大盤指數約81點，鴻勁（7769）、南亞科（2408）、台新新光金（2887）、華邦電（2344）等也是上漲走勢；但川湖（2059）、台達電（2308）、聯發科（2454）則是收黑。

證券分析師張陳浩表示，阻礙大盤指數上衝的一個因素是來自主動式ETF的換股賣壓，創高的個股遭遇賣壓，買盤轉進低位階且剛上季線的個股，也因此影響大盤的上攻。

張陳浩強調，多頭走勢並未改變，預期9月有機會再創高，且10月會更高，由於仍不斷有主動式ETF的募集，市場資金動能持續，且新台幣具有升息空間，可望帶來更多的外資熱錢流入台股，推升台股的表現。

張陳浩認為，台積電、低位階股、甚至被錯殺的個股都是可以留意的標的，看好台積電設備股、DRAM股、ABF、晶圓代工成熟製程等，包括萬潤（6187）、弘塑（3131）、辛耘（3583）、中砂（1560）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）、南電（8046）、景碩（3189）、聯電（2303）、世界（5347）、鴻準（2354）等都值得關注。