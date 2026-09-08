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台積電收高10元、擋不住台股收盤下跌220點 穎崴漲停站穩第三高價股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股8日收盤下跌220.49點，跌幅0.47%，終場以47,105.78點作收，成交量8,766.62億元。聯合報系資料照
台股8日收盤下跌220.49點，跌幅0.47%，終場以47,105.78點作收，成交量8,766.62億元。聯合報系資料照

台股8日收盤下跌220.49點，跌幅0.47%，終場以47,105.78點作收，成交量8,766.62億元；台積電（2330）收盤價2,470元，上漲10元，漲幅0.41%。

台股今日盤中隨續往上攻至47,578高點，但追價意願不高，獲利及解套籌碼反手賣出將指數摜低至平盤之下。今日權值股僅台積電給力，貢獻拉高指數79點；鴻勁（7769）、南亞科（2408）、台新新光金（2887）、南亞（1303）、華邦電（2344）等合計貢獻指數走揚67點。權值股漲幅前五名為鴻勁、玉山金（2884）、華邦電、台新新光金及南亞科等漲幅在4~6.2%。台股股價排名第三、四名的穎崴（6515）亮燈漲停至7,700元，鴻勁未能站穩7,000元關卡以6,970元作收。

今日成交金額大且走高為：華邦電、南亞科、友達（2409）、富喬（1815）、欣興（3037）、南亞、大量（3167）、鴻勁及致茂（2360）；成交金額大且疲軟者則為：聯電（2303）、聯發科（2454）、緯創（3231）、國巨*（2327）、力積電（6770）、台虹（8039）、廣達（2382）、聯亞（3081）及智邦（2345）。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，從產業面觀察，AI晶片持續迭代升級，帶動ABF載板層數與面積需求明顯提升。然而供給成長速度仍不及需求增幅，使產業供需維持偏緊格局，並有助於價格表現，投資團隊持續看好相關族群的中長期發展機會。

就基本面而言，目前尚未因市場雜音而出現明顯轉折。根據產業調研，全球科技巨頭仍持續投入AI基礎建設與自研晶片開發，在AI需求擴張及產品規格升級帶動下，相關供應鏈訂單與營收動能維持強勁，受惠範圍可望進一步擴大，台股整體基本面仍偏向正向發展。

展望後市，蕭惠中認為，企業獲利仍是推動台股表現最重要的核心動能。受惠AI長期趨勢帶動，市場預期台股企業今、明年獲利仍將維持成長，即便短期受總體經濟與資金面因素干擾而出現震盪整理，中長期多頭架構仍具延續基礎。

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