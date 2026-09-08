產業趨勢向上、能見度逾三年 法人喊買這檔廠務工程股

台股從7月底的波段低點39,384.85點反彈以來，8日一度衝達47,578.24點，X波段上漲8,193.39點，且逼近歷史高點的48,218.87點，距新高僅咫尺之遙，但指數盤中震盪，終場收黑，似有居高思危的意味；證券分析師坦言，影響大盤指數上衝的一大阻礙來自主動式ETF的換股賣壓。

2026-09-08 14:28