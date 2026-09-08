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產業趨勢向上、能見度逾三年 法人喊買這檔廠務工程股
聖暉*（5536）隨人工智慧（AI）趨勢帶動電子業擴廠潮，法人觀察，艾司摩爾、應用材料等前段設備商均提到無塵室空間是目前半導體擴產主要瓶頸，加上建廠能見度至少達三年，廠務族群評價明顯低估，給予「買進」評等。
投顧法人分析，AI加速驅動晶圓製造、記憶體、資料中心、印刷電路板等廠商建置需求，聖暉涵蓋子公司最新在手訂單已達660億元，有利2026年下半年營運持續走高，且新案陸續進入營收轉換期後，毛利率可望逐季改善。
此外，考量目前廠務市況供不應求，法人認為，聖暉對於接案具有更多彈性空間，預期新專案毛利率均將落在22%至28%，有助於明年毛利率維持年增表現。
美國布局方面，聖暉子公司銳澤在據點設立及人力招聘愈趨完善後，2026年下半年可望進場施作台積電（2330）亞利桑那P2廠氣體二次配業務，對應美國營收將開始進入貢獻階段，並於2027年進一步放量。
聖暉同步在德州加強布局，著眼資料中心、封測廠客戶需求及潛在再生晶圓擴廠商機，搭配台灣封測廠將於2027年大舉建廠，法人預期，聖暉2027年營收成長幅度仍可維持接近2026年水準。
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