銅價創下歷史新高 第一銅、電纜股要重新動起來？

銅價衝上歷史新高，倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨一度上漲0.8%，每噸漲到14,533美元，突破1月的高點，銅價今年來已上漲17%。銅價大漲帶動第一銅（2009）也大漲，盤中強漲逾4%，挑戰重返年線；華榮（1608）、華新（1605）、大亞（1609）也上漲。

AI基礎建設需要大量用銅，但全球大型銅礦日益老化，供應成長跟不上資料中心、再生能源和電網需求。以全球最大產銅國智利來說，依據國際銅業研究組織(ICSG)的數據顯示，上半年智利國家銅業公司(Codelco)和Freeport-McMoRan的產量都出現兩位數降幅；8月時智利整體銅出口收入降至一年多來最低，下半年如果產量無法回升，今年全球銅礦供應可能出現2017年以來首次年度萎縮。

儘管銅價位處高檔會刺激採礦廠商提高產量意願，但礦石品位下降、事故頻傳、項目受挫以及極端天氣都會阻礙增產。貝萊德主題與行業投資全球主管Evy Hambro上月接受彭博電視採訪時表示，現有礦山品位不斷下降，資產老化嚴重，且缺乏新的投產項目，礦企難以增產是銅市場「非常、非常緊張」的根本原因。

同時市場預期美國總統川普可能對精煉銅進口加徵關稅，大量金屬流向美國，導致倫敦庫存吃緊，推升倫敦銅價格。

第一銅7月營收3.46億元，月增12.7%，年增21.4%，創下11年新高，累計前7月營收年增率20.8%。銅價上漲，第一銅可望受惠低價庫存利益，除了過去囤有較便宜的庫存外，也可以因銅價上漲提高產品報價，如果調價速度快於庫存成本上升，有助加工利差擴大，毛利也會受惠。

電纜業部分，華新、華榮、大亞握有大量在手訂單，並逐步切入AI資料中心、科技廠及新型電力應用線纜，加上具備庫存操作及成本轉嫁能力，可望在這波銅荒中穩步擴大營運規模。