大立光因外資報告降評喊賣被錯殺？分析師曝絕佳買點位置

歐系外資一篇報告大降大立光（3008）評等至賣出，目標價維持5,000元，7日股價應聲重挫至跌停，8日則是開平走低，盤中下跌逾3%；證券分析師認為，外資報告屬短線影響，且在報告中也透露長線看好到9,000元，他強調，在CPO及蘋果新機上市題材之下，股價仍有望再上攻，若是拉回到月線將是絕佳買點。

歐系外資最新報告認為大立光的市場定價已過度反映樂觀預期，雖然對大立光在共同封裝光學（CPO）新事業的長期前景仍維持正面看法，但卻是大幅調降評等，將評等由「買進」直接調降至「賣出」，目標價維持5,000元。

歐系外資在7月時對大立光的評等是買進，最新的報告則是直接降評到「賣出」，目標價部分則是分成三個情境，基本情境下，維持5,000元不變；樂觀情境上看9,000元；悲觀情境下探2,500元。

歐系外資報告2個月大變臉，從買進跳過中立直接下調至賣出，股價7日應聲重挫跌停，8日則是以6,660元平盤開出，一度拉升至6,695元，但盤中再往下殺，一度下跌至6,100元，盤中跌幅逾3%。

大立光挾著CPO及蘋果新機將上市題材，股價一路走高，寫下7,995元歷史高價，在外資降評的衝擊下，股價進一步下跌，到底大立光還可不可以買？買點在那裡？

證券分析師張陳浩認為，外資報告的衝擊是短線影響， 仍看好CPO的布局，及今年蘋果新機上市，將進一步挹注營運表現，另外，從外資報告的內容來看，也點出了長期9,000元的正面看法。

張陳浩強調，大立光目前月線呈現陡峭上揚，預期股價若拉回到月線將是絕佳買點。