快訊

旅美教授稱大寶交換資格恐被剔除 蔣萬安：他講的話還能信？

分手Joeman後驗出性病！蕭伊遭二度傷害：每天都像在地獄

鍾明軒墾丁空拍遭罰33萬！實測機器有「禁飛區」鎖死不能飛 網驚：怎飛的？

聽新聞
0:00 / 0:00

大立光因外資報告降評喊賣被錯殺？分析師曝絕佳買點位置

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

歐系外資一篇報告大降大立光（3008）評等至賣出，目標價維持5,000元，7日股價應聲重挫至跌停，8日則是開平走低，盤中下跌逾3%；證券分析師認為，外資報告屬短線影響，且在報告中也透露長線看好到9,000元，他強調，在CPO及蘋果新機上市題材之下，股價仍有望再上攻，若是拉回到月線將是絕佳買點。

歐系外資最新報告認為大立光的市場定價已過度反映樂觀預期，雖然對大立光在共同封裝光學（CPO）新事業的長期前景仍維持正面看法，但卻是大幅調降評等，將評等由「買進」直接調降至「賣出」，目標價維持5,000元。

歐系外資在7月時對大立光的評等是買進，最新的報告則是直接降評到「賣出」，目標價部分則是分成三個情境，基本情境下，維持5,000元不變；樂觀情境上看9,000元；悲觀情境下探2,500元。

歐系外資報告2個月大變臉，從買進跳過中立直接下調至賣出，股價7日應聲重挫跌停，8日則是以6,660元平盤開出，一度拉升至6,695元，但盤中再往下殺，一度下跌至6,100元，盤中跌幅逾3%。

大立光挾著CPO及蘋果新機將上市題材，股價一路走高，寫下7,995元歷史高價，在外資降評的衝擊下，股價進一步下跌，到底大立光還可不可以買？買點在那裡？

證券分析師張陳浩認為，外資報告的衝擊是短線影響， 仍看好CPO的布局，及今年蘋果新機上市，將進一步挹注營運表現，另外，從外資報告的內容來看，也點出了長期9,000元的正面看法。

張陳浩強調，大立光目前月線呈現陡峭上揚，預期股價若拉回到月線將是絕佳買點。

大立光 外資 位置

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

瑞銀變臉降評喊賣大立光 目標價維持5,000元

大立光股價摔跌停 大出市場意外！外資指主因原來是這個

大立光CPO夢太早？瑞銀突降評「賣出」目標價5000元 網反喊：買點來了

大立光衝刺 CPO資本支出將創高

相關新聞

銅價創下歷史新高 第一銅、電纜股要重新動起來？

銅價衝上歷史新高，倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨一度上漲0.8%，每噸漲到14,533美元，突破1月的高點，銅價今年來已上漲17%。銅價大漲帶動第一銅（2009）也大漲，盤中強漲逾4%，挑戰重返年線；華榮（1608）、華新（1605）、大亞（1609）也上漲。

大立光因外資報告降評喊賣被錯殺？分析師曝絕佳買點位置

歐系外資一篇報告大降大立光（3008）評等至賣出，目標價維持5,000元，7日股價應聲重挫至跌停，8日則是開平走低，盤中下跌逾3%；證券分析師認為，外資報告屬短線影響，且在報告中也透露長線看好到9,000元，他強調，在CPO及蘋果新機上市題材之下，股價仍有望再上攻，若是拉回到月線將是絕佳買點。

台積電撐盤 台股狹幅震盪 法人：台股蓄勢待量挑戰歷史新高

美股昨（7）日因為勞動節休市一天，台股今日開盤後呈現狹幅震盪，盤中最高上漲251點至47,578點，最低下跌207點至47,119點，上下震盪僅458點。台積電（2330）盤中最高上漲45元至2,505元，是貢獻大盤漲點的主要權值股。

股災房貸先ALL IN抄底0050？遭勸阻「絕對不行」：資產配置是買等反彈資格

每當股市遭遇劇烈回檔、大盤跌幅達20%至30%時，市場往往呈現兩極化反應：有人驚慌失措、被迫停損殺在阿呆谷；另一群人卻能氣定神閒，甚至開始逢低分批加碼。 理財專家ZIV學長直言，面對股災的勝負關鍵往往不是選股技巧，而是進場第一天的「資金結構」就已經注定；特別是身上背負房貸的族群，若把短中期要繳納的房貸或買房頭期款全數投入股市，一旦遭遇黑天鵝，恐面臨投資與生存雙重破產的毀滅性打擊。

信驊漲停、川湖卻盤整？專家點「市場資金有限」：股王股后多半只能擇一

昨日（7日）的股市大漲將近800點，距離台股的歷史最高點只剩下1000點而已。 但是成交量只有稍微從上個禮拜的8000多億元，放大到9000多億元，代表投資人還是很審慎的看待此刻整理後的台股行情，以及守護著口袋裏的錢錢，以便在有限的投資金額裡面，不輕易地隨便亂加碼。 講到民眾有限的投資股票金額，這讓我想到了：股市投資人現在除了要瞭解手中的股票公司，跟同業競爭生意的優勢、市占率、各自的營收成長等數字之外，還要記得去研究「非同業競爭對手」的個股表現，才容易在股海裡得到更全面獲利喔！

美股休市台股震盪！五大權值僅台積電獨撐 記憶體、載板挺身抗空

美股周一適逢勞動節休市，日韓股市8日雙雙走高，台股開盤也小漲8.97點、報47,335.24點，隨後雖一度衝上47,449.67點、漲逾120點，但台積電（2330）開高後一度壓回平盤，影響五大權值股士氣，指數隨即翻黑，跌點一度擴大至逾200點；所幸南亞科（2408）、華邦電（2344）及載板族群逆勢走強，牽制空方攻勢，多空於47,100至47,400點間震盪拉鋸。友達（2409）、力積電（6770）、華邦電、聯電（2303）等交投熱絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。