台積電撐盤 台股狹幅震盪 法人：台股蓄勢待量挑戰歷史新高

昨日（7日）的股市大漲將近800點，距離台股的歷史最高點只剩下1000點而已。 但是成交量只有稍微從上個禮拜的8000多億元，放大到9000多億元，代表投資人還是很審慎的看待此刻整理後的台股行情，以及守護著口袋裏的錢錢，以便在有限的投資金額裡面，不輕易地隨便亂加碼。 講到民眾有限的投資股票金額，這讓我想到了：股市投資人現在除了要瞭解手中的股票公司，跟同業競爭生意的優勢、市占率、各自的營收成長等數字之外，還要記得去研究「非同業競爭對手」的個股表現，才容易在股海裡得到更全面獲利喔！

2026-09-08 10:03