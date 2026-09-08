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台積電撐盤 台股狹幅震盪 法人：台股蓄勢待量挑戰歷史新高
美股昨（7）日因為勞動節休市一天，台股今日開盤後呈現狹幅震盪，盤中最高上漲251點至47,578點，最低下跌207點至47,119點，上下震盪僅458點。台積電（2330）盤中最高上漲45元至2,505元，是貢獻大盤漲點的主要權值股。
法人指出，昨日權值股領軍上攻，受到費城半導體指數上漲帶動，台股開高震盪走高。盤面類股以IC代工、IC測試、被動元件等族群表現較佳。權值股領軍上攻並推升成交動能增溫，搭配法人籌碼加持下，預期台股震盪向上，伺機再創新高。
法人表示，整體來看，大盤昨日在半導體權值股全面發動攻勢下強勢突破47,300點大關，外盤買盤積極追價顯示市場信心明顯回溫；但個股漲跌家數呈現分歧，顯示這波攻勢仍集中在半導體與部分題材股，尚未擴散至全面性多頭格局。後續可持續關注聯電（2303）漲停效應能否延續、半導體類股攻勢是否擴散至更多個股，以及成交量能否維持在兆元附近，作為判斷這波反彈能否延續的重要觀察指標。
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