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信驊漲停、川湖卻盤整？專家點「市場資金有限」：股王股后多半只能擇一

聯合新聞網／ 趣 講 股
台股反彈強勁但量能有限，信驊與川湖雖非同業，卻在有限資金中形成股王股后翹翹板，投資人短線須同時留意兩檔動態。 歐新社
台股反彈強勁但量能有限，信驊與川湖雖非同業，卻在有限資金中形成股王股后翹翹板，投資人短線須同時留意兩檔動態。 歐新社

昨日（7日）的股市大漲將近800點，距離台股的歷史最高點只剩下1000點而已。

但是成交量只有稍微從上個禮拜的8000多億元，放大到9000多億元，代表投資人還是很審慎的看待此刻整理後的台股行情，以及守護著口袋裏的錢錢，以便在有限的投資金額裡面，不輕易地隨便亂加碼。

講到民眾有限的投資股票金額，這讓我想到了：股市投資人現在除了要瞭解手中的股票公司，跟同業競爭生意的優勢、市占率、各自的營收成長等數字之外，還要記得去研究「非同業競爭對手」的個股表現，才容易在股海裡得到更全面獲利喔！

留意非同業競爭對手動態

什麼是「非同業對手」？舉個明顯的例子，近期股王-信驊因為公布8月營收數字的好成績，股價直衝漲停，已經逼近歷史天價19880元。

相對的，同樣是萬元股價、股后-川湖的股價同一天就只在平盤上下震盪而已，兩者的股價差距現在已經拉大到5000元（別忘了8月24日的盤中，川湖的股價曾經短暫超越信驊、登上股王寶座）。

昨日（7日）股王、股后這樣兩極化的股價走勢，不只是一個有營收利多、一個還沒有公布營收數字的差別，更意謂著：投資人的錢就只有「一套資金」而已。

能夠拿得出來一、兩千萬元來買股王或股后的人更是少之又少，所以要買股王、還是股后？大多只會二選一，很少人會股王、股后兩個都拼命買（除非是零股的投資人），如果投資人、法人搶著買了信驊，川湖的股價當然就被冷落、不動如山了。

股價翹翹板效應

相對地，上個月川湖公布7月份就賺了5個資本額的驚人營運成績之後，在投資人、法人搶買川湖的同一時間，信驊股價則是直直落，股王的寶座一度被川湖奪走。

很明顯就是大家賣了股王的錢，拿去搶買股后了，兩者的股價呈現上下翹翹板的效應。

由此可知，信驊、川湖雖然一個在IC設計業、一個在電子零組件業，彼此在產業界裡不是競爭同業，但是在股市的資金池子裡，信驊、川湖卻是不折不扣的競爭對手。

即然是競爭對手的關係，想要短線投資信驊或川湖的民眾，當你研究其中一檔個股的基本面、技術面的同時，麻煩也要一併關心另一檔個股的營運概況、股價表現，才能夠比別人早一步洞悉股市中、短線的資金流向、把握漲跌先機喔！

◎本文為獨家授權，請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

股王 信驊 漲停 川湖 台股 營收

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