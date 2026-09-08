美股休市台股震盪！五大權值僅台積電獨撐 記憶體、載板挺身抗空

金控存股生態變了。據集保統計，13家金控股東人數從2023年底671萬人高峰降到今年9月初的631.8萬人，近三年少約39萬人；業者說，ETF承接籌碼、科技股吸金及老股東落袋，形成「價漲人減」，股東數已難完全反映人氣。

2026-09-08 03:10