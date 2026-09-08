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美股休市台股震盪！五大權值僅台積電獨撐 記憶體、載板挺身抗空
美股周一適逢勞動節休市，日韓股市8日雙雙走高，台股開盤也小漲8.97點、報47,335.24點，隨後雖一度衝上47,449.67點、漲逾120點，但台積電（2330）開高後一度壓回平盤，影響五大權值股士氣，指數隨即翻黑，跌點一度擴大至逾200點；所幸南亞科（2408）、華邦電（2344）及載板族群逆勢走強，牽制空方攻勢，多空於47,100至47,400點間震盪拉鋸。友達（2409）、力積電（6770）、華邦電、聯電（2303）等交投熱絡。
盤面上，五大權值股開盤漲多跌少。台積電開高5元、報2,465元，聯發科（2454）開高報4,800元、台達電（2308）開高報1,860元；鴻海（2317）開平於256元，日月光投控（3711）則開低報619元。
類股方面，生醫、綠能、塑化等漲幅居前，電腦設備、光電、其他電子、通信網路等相對疲弱。
回顧台股7日表現，集中市場指數上漲775.14點、收47,326.27點，成交值達9,414.35億元。三大法人買超1,127.19億元，其中，外資買超883.08億元，投信買超87.24億元，自營商買超156.87億元。
法人指出，台股量增走高並創波段新高，技術面維持強勢，距前高僅一步之遙；後續應留意成交量能否放大至1.2兆元、台積電走勢及外資期現貨動向。資金仍聚焦大型權值、設備、先進封裝、IC設計、被動元件及PCB。
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