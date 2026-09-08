權值股領軍買氣旺 投顧：台股量能增溫震盪向上

美股7日因勞動節假期休市，台指期夜盤終場下滑133點或0.28%、收在47329點。投顧指出，台股由權值股領軍上攻，推升成交動能增溫，搭配法人籌碼加持，預期台股將震盪向上伺機挑戰新高。

台股7日在半導體類股走強帶動下，盤中最多大漲逾800點，終場加權指數上漲775.14點，收在47326.27點，創收盤歷史次高，成交值新台幣9399.26億元。三大法人合計買超1138.65億元，其中外資及陸資買超883.08億元，為外資買超史上第4大，也是連續第2個交易日買超。

產業訊息方面，記憶體市況依然火熱，記憶體廠8月營運多數繳出亮麗成績單，威剛、旺宏和鈺創8月營收皆創下歷史新高，達189.3億元、81.45億元、22.6億元，分別年增2.79倍、2.18倍、5.25倍。

網通廠智邦受惠於人工智慧（AI）資料中心需求大增，自結8月合併營收408.72億元、年增59.4%，再創新高。

為反映國際油價波動，中華航空向貨運代理商發布通知，將自9月16日凌晨零時起調漲台灣地區出口貨物燃油附加費，歐美長程航線調漲至每公斤62元、漲幅約6.9%，亞洲短程航線調漲至每公斤21元、漲幅約5%。