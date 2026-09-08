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台股定期定額投資增溫 8月金額飆上次高

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所昨（7）日公布8月台股集中市場統計數據。在小資族與長期存股族支持下，定期定額投資金額再度加溫至368.7億元，為單月定期定額金額次高紀錄，僅次於今年6月創下的375.2億元，顯示國人長線投資策略堅定，也持續為台股挹注龐大的長線穩定活水。

8月市場內資動能強勁。其中，自然人成交值比重達50.9%，高於7月的48.9%，重新站回五成以上大關，顯示散戶對於台股信心迅速恢復；外資成交值比重則小幅下降至38.8%，低於7月為39.1%。

除長線存股與內資歸隊外，短線交易與當沖熱度同步升溫。8月當沖成交值占比突破四成擴增至40.9%、平均每日當沖戶數達19.3萬戶也微幅增加；至於全月成交量周轉率則為12.8%，低於7月的16.2%。

分析師指出，當沖比重的提升反映出部分短線資金在盤勢中積極尋找操作機會，使市場短線流動性保持活絡。

其他市場指標方面，8月ETF成交值占比為6.4%，低於7月的9.24%；全月有交易戶數則為529萬戶，低於7月的669.1萬戶，可見受到前期市況降溫、月減20.9%影響，籌碼沉澱效果顯著。

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