瑞銀變臉降評喊賣大立光 目標價維持5,000元

瑞銀證券出具最新報告指出，雖然對大立光（3008）揮軍共同封裝光學（CPO）新事業的長期前景仍持正面看法，但市場定價已過度反映樂觀預期，因此將評等由「買進」直接降至「賣出」，目標價維持5,000元不變。

瑞銀7月出具大立光報告是建議「買進」，目標價5,000元，這次是跳過「中立」，直接降評至「賣出」，短短兩個月內大變臉，引起市場關注。大立光昨（7）日股價遭摜殺至跌停板6,660元收市，大跌740元。外資昨天賣超大立光258張，連三賣。

不過，這篇由瑞銀台灣研究部主管艾藍迪（Randy abrams）推出的報告，有別前次報告僅一個目標價5,000元，昨日最新報告分為三情境，基本情境下，維持5,000元不變；樂觀情境則上看9,000元；悲觀情境則下探2,500元。

艾藍迪維持大立光2026年、2027年基本預估每股純益各為190元、214元，但指出，由於市場對其CPO光纖陣列單元（FAU）進展抱持樂觀態度，吸引偏多買盤不斷追捧，推升大立光股價4月以來已勁揚242%。

艾藍迪對大立光CPO長期前景仍保持正面看法，但也認為鑑於驗證進度尚處於早期階段，加上競爭對手眾多、及市場的定價過於自信，且目前本益比已達2027年預估獲利的35倍，遠高於歷史長期13倍至18倍，因此建議「賣出」。

艾藍迪指出，CPO解決方案的吸引力仍存在多種可能結果，而大立光的作法是將V型槽與PMLA結合，透過自動化組裝，精準將光線從光子積體電路（PIC）引導至光纖中。市場對大立光的精密度、及在FAU中獲得一項FA設計持正面反饋。

不過風險在於，大立光目標鎖定的第三代光學組件預計2028年才能實現，且面臨與現有TFC的競爭、及其他廠商的挑戰。此外，大立光推動完整解決方案的舉措，也可能與其整合夥伴產生利益衝突。

至於智慧手機鏡頭業務，艾藍迪指大立光也因記憶體缺貨而落後，並看到短期業績風險，使第3季銷售偏弱。以大立光7、8月營收計算，9月營收需月增73%，才能達到市場預期目標。