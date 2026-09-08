台股雙王領軍多頭喊攻 外資大買883億元助陣

台股昨（7）日在權王台積電（2330）與股王信驊（5274）強漲引領多頭攻勢，伴隨外資大買883億元，三大法人合計買超逾千億元助陣，推升加權指數勁揚775點收47,326點，為史上收盤第二高點位。法人看好，台股奔向歷史新高點指日可待，樂觀情境下，不排除9月便可挑戰5萬點。

富邦投顧董事長陳奕光認為，台股在新台幣升值行情、外資軋空、台積電突破波段高點、8月營收行情等利多推升下，本周指數朝向47,500點靠攏，但須留意美國公債殖利率偏高、SK海力士評價偏低等影響。

綜合陳奕光、統一投顧董事長黎方國、第一金投信投資長張正鼎等三大專家看法，台股後市創新高指日可待，9月行情觀察重點在於聯準會的利率政策，如果按兵不動不升息，不排除上攻5萬點。

輝達執行長黃仁勳宣布，接下來將有40萬顆GPU上線，消息激勵日、韓、台股昨走揚。台股多頭氣盛，盤中一度大漲878點達47,429點，終場權王台積電上漲50元收2,460元、台股權重第二的聯發科更大漲345元收4,760元，兩檔貢獻點數約600點，集中市場加權指數以史上收盤第二高47,326點作收，僅次於6月22日47,741點，成交值攀升至9,979.4億元。

股王信驊更是衝上漲停價19,215元收市，激勵櫃買指數昨漲6.85點收409.33點，成交值增至2,113億元。

三大法人昨在集中市場同步買超，外資買超883.07億元，金額為史上第四高，連二買，累計1,445.2億元；投信買超87.2億元，由賣轉買；自營商買超156.8億元，連二買；三大法人合計買超1,127.1億元，金額為史上第三高，連二買。八大公股行庫保留銀彈，賣超212.6億元，連二賣。

外資買超重點著墨台積電、聯發科和日月光投控，金額均逾百億元，依序為394.9億元、137.6億元、113.4億元，前十大買超標的還有華邦電、力積電、南亞科、聯電、臻鼎-KY、元大台灣50和友達。

千金股減少玉晶光、華碩等兩檔，從49檔降至47檔。