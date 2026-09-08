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金融存股進入淘汰賽 五家題材撐腰守住高峰

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金融存股進入淘汰賽。據集保中心統計，截至今年9月4日止，13家金控中僅玉山、元大、中信、華南及永豐等五家「守住高峰」，股東數仍高於2023年底水準，其中四家屬銀行型金控。

若從金控類型觀察，分化更明顯。剔除台新新光金（2887）合併因素，三家壽險型金控股東人數較2023年底合計流失30.4萬人、減16.9%；七家銀行型反而增加9.9萬人、增3%，證票型也增加2.1萬人、增3.3%。

金融圈指出，這顯示銀行型金控股東黏著度相對較強，但也反映投資人愈來愈「挑金控」。因第一金（2892）、兆豐金（2886）、合庫金（5880）等銀行型金控，股東人數同樣未守住2023年底水準，並非只要是銀行型就能勝出。

真正能在退潮中逆勢吸引股東的，往往還有股息以外的理由。玉山金、中信金偏向獲利與成長題材；永豐金（2890）兼具成長與併購題材，華南金則偏向穩定配息及殖利率。元大金雖非銀行型，股東人數同樣逆勢增加，背後則有證券、ETF及資本市場業務成長題材。這也顯示，投資人已不再單純以「是不是金融股」作為存股依據。

相較之下，壽險型金控面臨2026年接軌IFRS 17及新一代清償能力制度，獲利、淨值與配息判斷相對複雜。當市場選擇愈來愈多，部分存股族也轉向獲利與股息能見度較高的標的。

金融圈認為，金控存股已從過去「買金融」進入「挑金融」階段。殖利率仍是基本條件，但獲利成長、併購及資本市場等題材，正成為投資人願不願意長抱的另一道門檻。

題材 金控股 金控

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