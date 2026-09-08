金控股東大減 存股生態改變

金控存股生態變了。據集保統計，13家金控股東人數從2023年底671萬人高峰降到今年9月初的631.8萬人，近三年少約39萬人；業者說，ETF承接籌碼、科技股吸金及老股東落袋，形成「價漲人減」，股東數已難完全反映人氣。

金控股過去一直是存股族熱門標的。股東人數從2019年底約437萬人一路攀升，2023年底衝上671萬人高峰，短短四年間增加逾230萬人、增幅逾五成，「存股就存金融」一度成為市場主流。

但2023年見頂後，股東人數開始反轉。2024年底降至約658萬人、2025年底再減至643萬人，今年截至9月4日又降至631.8萬人，年內再少逾11萬人。

弔詭的是，同一期間金控基本面並不差，獲利、配息與股價甚至多次創高。如果單純是金融股失寵，理應出現「價跌、人減」，如今卻是「價漲、人減」。

金融圈指出，關鍵在金融股籌碼結構改變，其中高股息ETF是最明顯推力，也同時解釋「價為何漲、人為何減」。高股息ETF多依殖利率、獲利、配息穩定度、ROE（股東權益報酬率）或ESG等條件篩選成分股，獲利與配息相對穩定的金控股，因此成為重要持股。

國泰永續高股息（00878）掛牌初期即高度配置金融股，元大台灣高股息（0056）擴增成分股後逐步納入更多金融股，群益台灣精選高息（00919）自2023年底納入金控後，金融股比重更一路拉高。隨高股息ETF規模快速壯大，投信同步擴大承接金控股，形成穩定法人買盤，成為支撐金融股價的重要力量。

但對股東人數而言，效果恰好相反。過去存股族多半直接買進個別金控；如今買進一檔ETF，就能間接持有「一籃子金控股」，原本分散在散戶帳戶的籌碼，也逐步集中至少數基金帳戶。

同樣10萬名投資人看好金融股，過去可能形成10萬名直接股東；如今若改透過ETF持有，背後資金仍進入金控股，但股東名冊上可能只呈現少數法人帳戶。

此外，近兩年AI、半導體及美股科技股強勢，追求資本利得的資金轉向成長股，也分走一部分原本持有金控股的散戶。

金控股本身漲多，也讓老存股族選擇落袋。不少投資人早年在低檔布局，隨股價墊高、累積可觀價差後，逢高獲利了結，也進一步壓低直接股東人數。

金融圈指出，ETF法人買盤承接籌碼，支撐股價；科技股吸金與老股東獲利了結，則加速散戶人數下滑。