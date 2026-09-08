10檔8月營收創高股 聚光

台股近期展現強勁動能，昨（7）日跳空大漲，重返47,000點以上。適逢8月營收公布高峰期，統計至昨日，單月營收創下歷史新高的公司已達75家，年、月雙增公司更達232家，法人認為，上市櫃公司亮眼業績，將成為台股衝刺「48K」重要柴火。

8月營收創新高的75家公司中，主要集中在幾大關鍵族群，以記憶體、AI伺服器供應鏈、高階載板及設備等居多。單月營收創高的金額前十大公司中，南亞科（2408）8月營收達446.9億元，年增幅度高達560.85％、月增1.88％，穩居規模之冠；華邦電營收達273.08億元，年增289.43％；威剛、旺宏也分別交出年增超過兩成至近三成的優異表現，顯示記憶體族群的強勁爆發力。

其次是AI伺服器與高速運算（HPC）供應鏈，包含網通大廠智邦8月營收達408.7億元，年增59.4％、月增3.5％；伺服器概念股如奇鋐營收194.8億元，年增54.3％、月增4.7％；台光電營收突破201億元，年增129.85％；機殼廠鴻準營收達218.67億元，年增58.42％，反映AI基礎建設需求熱絡。

半導體封測、載板及設備廠也有大批生力軍改寫單月新高。如力成營收85.57億元，穎崴、京元電子、欣銓、景碩等同步登頂；而設備及化學材料如辛耘、中砂、弘塑、新應材等，也展現出半導體先進製程與在地化供應鏈的穩健成長態勢。

第一金投顧董事長黃詣庭等指出，這75檔創高個股不僅涵蓋傳統電子與記憶體的景氣回溫，更集結AI、高速運算及高階應用等核心領域；隨著8月營收數據將全數揭曉，強勁的基本面表現將有望為台股挑戰歷史高點，提供實質且深厚的底氣。