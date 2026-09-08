就市論勢／半導體、伺服器鏈 有戲

盤勢分析

上周半導體界大事是輝達認購聯發科（2454）ECB，代表台灣半導體廠商，不僅只是代工關係，更是深入邊緣AI、實體AI與車用電子領域。AI商機大爆發，為台廠半導體鏈，迎來未來數年獲利成長榮景，吸引資金重回AI硬體股淘金。

根據美國半導體產業協會（SIA）統計至7月，全球半導體銷售年增率達135.1%，創歷史新高，且是連續第13個月維持正成長。從輝達上周投資聯發科的布局，更可看到台灣半導體供應鏈在這波AI基建浪潮中，持續扮演關鍵軍火庫角色。

儘管9月美國受到非農數字表現大好，美債殖利率再次衝高，增加聯準會9月升息機率，但中長期來看，現階段美市場資金仍偏好股票等風險性資產，主要來自美股企業盈利表現佳、明年公司獲利成長強勁。

投資建議

隨OpenAI最新推出史上最聰明的AI模型後，全球AI基建興起浪潮，也正積極從「生成式AI」發展下的「硬體建置」初始期，快速推進到「代理式AI」引爆的「終端應用」與「邊緣運算」（edge AI）的爆發期，衍生的半導體需求，將為身為半導體與伺服器製造心臟的台灣供應鏈，提供獲利持續上修的成長周期。建議投資人趁美國11月期中選舉前，市場震盪之際，分批逢低布局。