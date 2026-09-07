8月定期定額投資金額飆上歷史次高 散戶與當沖熱度回溫
台灣證券交易所7日公布8月台股集中市場相關統計數據。在小資族與長期存股族的大力支持下，8月定期定額投資金額再度加溫、高達368.78億元，不僅超越7月的364.27億元，更僅次於今年6月創下的375.2億元，寫下台股歷史單月定期定額金額的次高紀錄。
在交易結構與投資人參與度方面，8月市場內資動能強勁。其中，自然人成交值比重達50.92%（7月為48.91%），重新站回五成以上大關；外資成交值比重則為38.84%（7月為39.12%）。
此外，短線交易與當沖熱度同步升溫，8月當沖成交值占比突破四成擴增至40.99%、平均每日當沖戶數達193,756萬戶也微幅增加（7月占比38.98%、日均193,384戶）；至於全月成交量周轉率則為12.84%（7月為16.26%）。
在其他市場指標方面，8月ETF成交值占比為6.46%（7月為9.24%），台股多頭回歸，透過ETF進行防禦操作的比例下降；全月有交易戶數則為529萬戶（7月為669.1萬戶），交易戶數受到7月股災影響降溫、月減達20.9%，籌碼沉澱產生效果。
整體而言，8月台股在長線定期定額資金穩定挹注與內資、散戶積極參與下，展現出強韌的市場流動性與投資人信心。法人也提醒，投資人在進行資產配置與投資決策時，應隨時關注國內外總體經濟情勢變化，做好風險控管。
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