8月定期定額投資金額飆上歷史次高 散戶與當沖熱度回溫

為強化資本市場數位韌性與保障投資人權益，台灣證券交易所將於8日再度邀集國內10餘家主要券商的董事長或總經理親自出席高層會議；本次會議再度由證交所總經理李愛玲親自披掛上陣，核心議題環繞於「資訊安全」、「增資規劃」以及當前市場高度關注的「零股交易機制與系統效能」三大主軸。

2026-09-07 18:57