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獨／台股量能高頻傳「轉圈圈」！證交所再召券商董總 緊盯三大雷區

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
為強化資本市場數位韌性與保障投資人權益，台灣證券交易所將於8日再度邀集國內10餘家主要券商的董事長或總經理親自出席高層會議。聯合報系資料照
為強化資本市場數位韌性與保障投資人權益，台灣證券交易所將於8日再度邀集國內10餘家主要券商的董事長或總經理親自出席高層會議。聯合報系資料照

為強化資本市場數位韌性與保障投資人權益，台灣證券交易所將於8日再度邀集國內10餘家主要券商的董事長或總經理親自出席高層會議；本次會議再度由證交所總經理李愛玲親自披掛上陣，核心議題環繞於「資訊安全」、「增資規劃」以及當前市場高度關注的「零股交易機制與系統效能」三大主軸。

隨著台股量能持續放大，零股交易及每秒委託筆數屢創新高，系統負載與頻寬承載能力成為市場焦點。本次會議議程的關注點在於，當市場交易量能暴增時，券商電腦系統的委託處理筆數與頻寬若不敷使用，便容易產生「轉圈圈」等延遲現象；為此，證交所要求各家證券商必須全面檢視並升級內部資訊系統，確保在大行情下系統運作順暢。

值得注意的是，針對上月底因嘉實看盤及下單系統出包而受影響的相關券商，證交所本次也特別點名邀請出席，不乏有多家大型金控旗下的券商入列，並將在會中分享實務經驗，深入剖析遭遇突發狀況時的應變流程與危機處理機制，期盼透過同業間的經驗傳承，全面提升整體證券業的資安防護與應變能力。

除了資訊系統與資安防護外，鑑於近期部分券商的申報系統出現狀況，證交所也藉此機會向與會高層重申財務、信用額度管控的重要性，並特別點名檢視以下三大關鍵財務與風險管理指標：一是資本適足率：確保券商自有資本足以支應各項業務風險，維護市場穩定。

二是受託買賣額度：規範以淨流動資金的20倍為上限，嚴格控管客戶信用額度擴張；三是負債槓桿比率：針對負債除以淨值的倍數（如6倍上限等相關警示與合規標準）進行嚴格檢視，確保財務結構健全。

近期不少大型券商透過銀行聯貸案籌措現金，但該種手段屬於增加券商負債的方式，並無法提升自身淨值。主管機關則表示，並不會限制券商籌資方式，若客戶有資金需求，券商用各式辦法籌資都屬於市場範疇，只是針對部分負債淨值比較高的券商，將會提醒應該拉高自身的淨值，否則將不能承作相關業務。

證交所強調，券商身為資本市場的第一線把關者，資安與系統穩定度直接牽動投資人信心。未來證交所將持續透過高層對話與實地查核機制，督促各家業者落實風險管理與系統升級，共同營造安全、高效的交易環境。

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