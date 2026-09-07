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高檔震盪成交量縮！台股集中市場8月有交易戶數529萬戶 連2月下滑

中央社／ 台北7日電
8月台股高檔整理，成交量縮。聯合報系資料照
8月台股高檔整理，成交量縮。聯合報系資料照

8月台股高檔整理，成交量縮，根據台灣證券交易所統計，8月集中市場有交易戶數529萬816戶，較7月減少約140.1萬戶，為連續第2個月下滑。

8月自然人成交值比重50.92%，比7月的48.91%略增；外資成交值比重38.84%，則較7月39.12%略降。

其中證交所今天公布的8月集中市場相關數據還包括，成交量週轉率12.84%，比7月的16.26%減少。當沖成交值占比40.99%、平均每日當沖戶數約19.38萬戶，分別比7月的38.98%、19.34萬戶微幅增加。

8月ETF成交值占比6.46%，比起7月的9.24%明顯下滑。定期定額投資金額約368.79億元，比7月的364.28億元微增。

台股 證交所 外資

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