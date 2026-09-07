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居亞股之首！台股今年來漲幅反超南韓 外資買盤偏弱動向受矚

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股單周上漲0.47%，今年累積漲幅達60.72%，反超韓股成為亞股今年來漲幅第一。聯合報系資料照
台股單周上漲0.47%，今年累積漲幅達60.72%，反超韓股成為亞股今年來漲幅第一。聯合報系資料照

上周美國公布8月非農就業人口大幅增加，加上ISM製造業指數連8個月呈現擴張，推升FED 9月升息的可能性，外資動向自然備受關注。根據Bloomberg統計上周亞股資金流向，外資普遍賣超亞股，僅小額買超印尼及泰國。

其中，賣超台股金額最高達24.07億美元，今年以來累計賣超365億美元；韓國則是連續三周遭到提款，單周賣超18.5億美元，累計今年以來賣超逾1,100億美元。

亞股上周漲跌幅互見，台股單周上漲0.47%，今年累積漲幅達60.72%，反超韓股成為亞股今年來漲幅第一；單周跌幅最深則為韓股下跌1.50%，其他如中國大陸、馬來西亞跌幅也超過1%。

玉山科技島基金(原PGIM保德信科技島基金)經理人林哲宇表示，上周電子權值股持續高位震盪，鑑於上市櫃公司本周陸續公告8月營收，盤面焦點將關注個股營收數據。

林哲宇指出，觀察上周指數遇回檔時量能皆能控制，即便進入震盪，持續走揚的月季線具一定支撐，目前月季線已上彎，近期只要遇拉回，即便幅度不大也有進場買盤出現；以指數位階來看，若能守穩季線45,000點，可望再度挑戰前波在6月23日的高點48,218點，操作偏向逢高調節短線漲多之族群，並逢低承接業績確定性高之族群，看好光通訊、ABF載板、成熟製程等業績確定性高且評價有回檔的產業。

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8月非農就業數據遠超市場預期，市場對聯準會（Fed）9月升息的押注也再次升高，緊接著公布的通膨數據成為關注焦點。中國信託投信表示，觀察上周資金流向，外資賣超多於買超，新興亞洲整體淨流出48.9億美元。其中，外資賣超台股24.1億美元最多，其次為南韓，賣超金額為18.5億美元，而外資賣超印度7.8億美元、賣超越南及菲律賓0.5億及0.2億美元。另一方面，外資買超印尼及泰國1.3億美元及1億美元。

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