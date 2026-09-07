面板雙虎爆量！友達52萬張奪成交量冠軍 外資狂買15.6萬張

台股7日強勢續漲775點、站上47,000點，量價榜上面板族群格外吸睛！友達（2409）成交量暴衝至52.12萬張，拿下人氣王，股價盤中一度亮燈漲停、觸及29.45元，終場上漲7.09%、收28.7元，成交值達148.52億元；群創（3481）成交量也放大至近25萬張、排名第6，股價上漲2.99%、收49.95元，面板雙虎同步放量走強。

量能急增之際，外資買盤同步湧入，友達獲外資買超15.66萬張，居個股買超第一大；群創也買超4.42萬張，排名第6。面板雙虎不僅同步放量上漲，更同時躍居外資買超前段班，成為7日量價榜最受矚目的族群。

友達近年積極透過資產活化優化財務結構，2021年出售竹科L3B廠房予世界先進，交易金額9.05億元；2024年再出售台南廠及友達晶材后里部分建物、設施予美光（Micron），交易總金額81億元。最新一波資產活化則於9月2日獲董事會拍板，友達將以3.5億新加坡幣、約87.53億元，出售新加坡L4B廠予威騰（Western Digital）及／或其指定人。公司持續調整資產配置，朝輕資產營運模式發展，處分利益則待買方取得當地主管機關核准後確認。

除了資產調整，友達也持續將既有面板製程能力延伸至非顯示應用，布局透明顯示、穿戴式裝置、車外頭顯及μLED光通訊。其中μLED光通訊由富采（3714）提供發光端、鼎元（2426）提供收光端，再由友達負責組裝，目前產品處於設計與送樣階段，預計2027年下半年逐步落地。

群創則朝非顯示高利基市場加速布局，涵蓋車用、智慧醫療、衛星通訊及半導體封裝等領域。旗下CarUX收購日商Pioneer已完成交割並開始併表，市場預期車用營收可望翻倍，產品組合改善也有助毛利提升，車用事業成為2026年主要成長動能之一。

值得注意的是，面板雙虎7日雖同步獲外資買超，但拉長至上周，法人籌碼仍呈現差異。友達上周獲三大法人合計買超7.46萬張，其中外資買超7.76萬張；群創則遭三大法人合計賣超2.2萬張，其中外資賣超1.21萬張、自營商賣超9,742張。7日外資同步回補，則讓群創籌碼出現回溫跡象。

從整體量價榜觀察，成交量前10名除友達、群創外，還有聯電（2303）、力積電（6770）及多檔ETF，其中聯電漲停、成交量達33.18萬張，力積電也放量24.06萬張、上漲6.42%。

成交值前10名則全數收紅，聯發科（2454）、台積電（2330）、國巨*（2327）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、欣興（3037）、南亞（1303）、臻鼎-KY（4958）同步走高，顯示7日量價表現明顯偏多。