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新興亞股上周淨流出48.9億 台股遭賣24.1億美元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額。資料來源：彭博，中國信託投信整理
外資對亞洲股市買賣超金額。資料來源：彭博，中國信託投信整理

8月非農就業數據遠超市場預期，市場對聯準會（Fed）9月升息的押注也再次升高，緊接著公布的通膨數據成為關注焦點。中國信託投信表示，觀察上周資金流向，外資賣超多於買超，新興亞洲整體淨流出48.9億美元。其中，外資賣超台股24.1億美元最多，其次為南韓，賣超金額為18.5億美元，而外資賣超印度7.8億美元、賣超越南及菲律賓0.5億及0.2億美元。另一方面，外資買超印尼及泰國1.3億美元及1億美元。

在指數漲跌部分，中國信託投信表示，上周新興亞股漲跌與資金流向未同步，新興亞洲平均小漲0.1%，而漲幅最多的市場為菲律賓，上漲2.3%，其次為越南上漲1.1%，台股及泰國皆上漲0.5%，下跌部分，僅有南韓與印度呈現下跌，分別跌1.5%及1%。

市場升降息及美股觀察，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，美國公布最新8月非農就業人數，由7月上修後的2.1萬人上升至16.2萬人，遠高於市場預期的5.5萬人；失業率持平於4.1%，勞動參與率也自2026年底持續下降後首度回升。

楊士醇指出，非農就業人數遠高於預期，市場對聯準會9月升息預期由五成小幅上升至近六成，不過，報告顯示失業者要重新進入職場仍相對困難，整體勞動市場仍是「低招聘、低裁員」的結構，加上本周為聯準會官員緘默期，因此即將公布的通膨數據成為關注焦點，市場對升息預期變化仍充滿不確定性。

楊士醇說明，受美伊戰事影響，國際油價預估仍居高不下，但美中關係在川習會前緊張局勢有所緩和，加上AI成長動能維持強勁，預期美股雖震盪加劇，但維持偏漲格局，而美債殖利率與美元指數下降。

越南股市觀察，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，8月前半個月市場震盪，但來到下半個月，隨著富時指數（FTSE）宣布持股清單，提升市場熱度，越南市場出現反彈。目前市場重點觀察越南的利率環境，雖然8月份政府疾呼銀行調降利率，部分銀行有所跟進，但幅度、所施行的作法等對整體資金效果仍有限，在利率維持高位下，資金仍維持緊俏，後續若市場逐步轉向寬鬆，將進一步有利市場表現。

張晨瑋指出，還值得注意的是，越南政策紅利持續釋放，特別在公共投資進度方面。根據統計，越南前七月公共投資撥款達425.3兆越盾，較去年同期增加86.8兆越盾，且已完成年度計畫約41.9%，除撥款效率提升，越南政府近期也規畫多項政策刺激公共投資案件推進；其中，北部鐵路建設與南部串連國際機場的高速公路進展皆逐步顯現，由於基礎建設對國家長線經濟發展有高度相關，加上越南企業基本面佳，獲利持續強勁，對越南持續維持長線正向看法。

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