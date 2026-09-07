這家布廠獲雲端巨頭認證！股價衝漲停 站回所有均線

台系玻纖布大廠富喬（1815），由於產品獲CSP大廠認證通過，且將於下一代ASIC產品採用，因而激勵7日股價開高走高，午盤即亮燈強鎖漲停，漲停價130元重新站回所有均線之上，即將挑戰131元收盤價歷史新高。

外資大和資本指出，AI伺服器需求大增，改變了電子級玻纖紗與玻纖布的競爭生態。終端客戶為降低供應鏈風險，直接找上玻纖廠商進行驗證，從而規避了客戶端（如銅箔基板廠）的價格競爭。

另一方面，近期也確認部分雲端服務供應商（CSP）將於下一代ASIC產品採用富喬的LDK2，且Low CTE紗也已取得日本與海外客戶認證，Low CTE布的認證也正在進行中。

大和資本表示，受供需動態影響，中國大陸E-glass玻纖布預計下半年維持雙位數季漲幅，推升富喬毛利率從第2季的33%擴增至第3季的約40%。因布產能為目前主要瓶頸，富喬於泰國新廠預計2027下半年投產。