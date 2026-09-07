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三大法人擴大買超1,138億！權值大軍奮起攻高 台股漲775點卻跌多漲少
台股7日由台積電（2330）、聯發科（2454）兩大權值股領軍，集中市場指數終場上漲775.14點、漲幅1.66%，收47,326.27點，盤中最高衝上47,429.58點，距4.75萬點關卡僅一步之遙；最低46,724點，全天震盪705.58點，成交值放大至9,399億元。
值得注意的是，指數雖續強，但盤面並非全面走多。集中市場與櫃買市場合計上漲808家、下跌1,068家，漲停30家、跌停4家，呈現權值股強攻、個股漲跌分化格局。法人動向則明顯偏多，三大法人合計買超1,138.65億元，其中外資擴大買超逾880億元，成為推升大盤的重要資金動能。
統計三大法人7日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超883.08億元，投信買超98.70億元；自營商買超（合計）156.87億元，其中自營商（自行買賣）買超59.72億元、自營商（避險）買超97.16億元。
盤面上，市場資金明顯集中電子權值與AI相關族群。台積電上漲2.07%收2,460元，改寫7月17日以來波段高點，貢獻大盤約411點；聯發科大漲7.81%、至4,760元，盤中一度觸及漲停4,855元，貢獻近186點，兩大權值股合計推升大盤近600點。聯電（2303）8月營收改寫近4年新高，爆出33.17萬張大量，股價強鎖漲停143元，也貢獻大盤約56點漲點。
此外，記憶體族群多頭回神，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）分別上漲4.23%、3.45%、6.42%，3檔合計成交值近670億元，成為盤面另一大吸金焦點；載板族群則由欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）領軍，分別上漲5.21%、8.21%至949元、501元，雙雙站回5日線。
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