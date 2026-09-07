台積電攜手聯發科拉高台股！收盤上漲775點 大立光苦吞跌停

台股7日收盤上漲775.14點，終場以47,326.27點作收，成交量9,399.26億元，漲幅1.67%；台積電（2330）收盤價2,460元，上漲50元，漲幅2.07%。

台股今日開盤即衝高，台積電及聯發科（2454）合計拉高指數約逾500點，聯電（2303）、日月光投控（3711）、鴻勁（7769）、欣興（3037）及致茂（2360）及南亞科（2408）聯手推高指數超過160點；權值股中的聯電、致茂、鴻勁、聯發科、臻鼎-KY（4958）、金像電（2368）、欣興、日月光投控漲幅都超過5%。

不過，日前股價強勢的大立光（3008）卻在早盤跌破7,000元關卡並一路殺低至跌停板6,660元至收盤。歐系券商降評大立光，因CPO故事已反應在股價行為。

今日成交金額大且走高為：聯發科、聯電、國巨*（2327）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、欣興、力積電（6770）、臻鼎-KY及日月光投控；成交金額大且疲軟者則為：大立光（3008）、華通（2313）、世芯-KY（3661）、高力（8996）、聯亞（3081）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、華星光（4979）及光寶科（2301）。

第一金投顧表示，指數回到季線之上，均線呈現多頭排列，第4季持續墊高不預設高點。短線有美日歐央行開會及美伊東戰事的利空干擾，儘量不追高，往低基期的族群去留意。尋找低基期尚未反彈產業及個股，具有趨勢性的產業可以開始逢低布局。

長線趨勢的半導體相關、散熱、高階POWER、ABF、CCL、記憶體、被動元件、CPO、連接線、ASIC、FOPLP、老 AI 等，這些都是未來有機會表現的產業，但如果已經連漲兩到三天，可以多等待一下，近期盤面仍處於橫盤整理階段，操作建議從低基期個股來著眼、布局。