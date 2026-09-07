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費半大漲！台股開高走高上漲878點 法人：台股高檔震盪，伺機再攻高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

上周五美股四大指數跌多漲少，不過費城半導體指數上漲3.3%最高，帶動台股今（7）日開高走高，盤中最高上漲878點至47,429點。台積電（2330）盤中最高上漲50元至2,460元，貢獻大盤近400點漲點。此外，聯電（2303）、股王信驊（5274）也雙雙亮燈漲停。

法人指出，受到美國Fed理事華勒的鴿派論調帶動，台股上周五呈現上揚，整周大盤上漲約0.5%。櫃買指數同步上揚。盤面類股以被動元件、散熱、矽晶圓等族群表現較佳。美股就業數據雖然意外強勁，然而，費半指數卻逆勢收漲超過3%，而台股上周五也重回五日線之上， 預期盤勢高檔震盪，伺機再攻高。

法人表示，台股高檔震盪，伺機再攻高，操作建議短打營收創高、產業成長與法人買超股；做多可留意AI相關、光通訊、散熱及記憶體股。

台股 法人 美股

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