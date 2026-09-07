貢獻台股逾200點！聯發科觸漲停4855元 輝達重金押AI ASIC再攻機櫃級

台股7日開高衝過47,000點大關，一度飆升近880點，權值股成為多頭主攻部隊，其中聯發科（2454）盤中一度亮燈漲停、衝上4,855元，單檔貢獻大盤逾200點，與台積電（2330）聯手擔綱推升指數的雙引擎。市場聚焦聯發科AI布局再升級，輝達（NVIDIA）此次斥資35億美元認購聯發科海外可轉換公司債，合作更從AI ASIC延伸至機櫃級AI系統。

聯發科日前完成39億美元海外可轉換公司債（CB）定價，其中輝達認購35億美元，Alphabet與其他大型機構投資人參與其餘約4億美元。外資認為，輝達的大手筆投資不僅是資金挹注，更凸顯雙方合作關係從技術層面進一步深化至資本與AI基礎建設生態系。

合作內容的關鍵在於NVLink Fusion。聯發科將導入輝達NVLink Fusion平台，協助客戶開發客製化XPU，並將其整合至連接NVIDIA NVLink的機架級AI伺服器系統，意味聯發科的角色有望從AI ASIC設計，進一步延伸至機櫃級AI運算架構。

外資指出，NVLink Fusion除了高速互連功能，也有望帶動聯發科在高速互連、記憶體架構及先進封裝等領域創造更多價值。搭配取得NVLink、NVHBM相關IP授權，聯發科爭取雲端服務供應商（CSP）AI ASIC訂單的競爭力可望進一步提升。

聯發科AI ASIC進入收成期，市場普遍預期首款AI加速器ASIC來自Google且將於今年第4季量產；蔡力行重申今年資料中心相關營收目標超過20億美元不變。法人認為，隨新客戶加入，AI ASIC市占率有望提升，進而改變營運結構。

此外，聯發科與輝達的合作範圍也同步延伸至地端AI運算及智慧車用。外資認為，聯發科有機會藉此從智慧手機SoC公司，逐步轉型為涵蓋雲端AI ASIC、邊緣AI與車用AI的運算平台業者；若後續大型CSP專案持續落地，2028年ASIC營收仍有上修空間。

法人看好聯發科AI成長前景，美系外資最高看至7,000元。聯發科上週股價已上漲10.79%、周線連2紅，7日再攻漲停，AI題材持續成為股價上攻的重要催化劑。