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費半點火台股衝破4.7萬點 聯發科一度漲停、聯電亮燈

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

美股費半上周五逆勢大漲逾3%，多頭氣勢今（7）日直接延燒台股，半導體權值股火力全開，聯發科（2454）盤中一度攻上漲停聯電（2303）更直接亮燈，加上台積電（2330）、日月光投控（3711）、國巨*（2327）、欣興（3037）同步大漲，推升台股早盤一口氣站上4.7萬點。

截至上午10時許，加權指數最高來到47,378點，大漲逾800點。聯發科開盤後一路急拉，最高衝上4,855元、觸及漲停價附近，目前仍維持逾9%漲幅；聯電則攻上143元漲停。日月光投控漲逾5%，國巨*上漲逾5%，欣興也勁揚近6%，半導體大型權值股幾乎全面站在多方。

台積電則扮演穩盤核心，盤中上漲逾1%，來到2,450元附近。魏哲家先前在法說會指出，AI相關需求仍「極為強勁」，來自雲端服務業者的需求訊號與展望持續正向，台積電並將今年美元營收年增幅預估提高至略高於40%。

營運數字也將很快接受市場檢驗。台積電7月營收達4,675.8億元，月增5.6%、年增44.7%，前七月累計營收年增37%；公司預計本周四（10日）公布8月營收，將成為本周市場觀察AI及先進製程需求熱度的重要指標。

聯電近期基本面同樣有營收支撐，8月營收250.45億元、年增30.71%，今日股價直接攻上漲停。隨費半率先點火，加上台灣大型半導體股本身就是指數主要權值來源，今日從台積電、聯發科一路漲到聯電、日月光、國巨及欣興，也讓台股順勢突破4.7萬點關卡。

聯發科 聯電 漲停

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