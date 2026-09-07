扣掉台積電指數只剩2萬7千點！7月股災單台積砍掉1430點 專家示警：大盤早被偷換概念

＊原文時間為8月28日。

先問一個問題。現在加權指數大概45,800點，你覺得這個數字代表整個台股的實力嗎？

如果你的答案是「對啊，大盤就是大盤」，那我再丟一個數字給你。同一天，把台積電從大盤裡面拿掉，指數剩下多少？大概27,000點。

同一個市場、同一群上市公司，扣掉一檔股票就少了將近19,000點。翻成人話就是，你以為的「大盤」，有超過四成的點數是台積電一家公司撐出來的。

這不是危言聳聽，而是台灣加權指數正在面對的結構性現實。

根據台灣期貨交易所2026年7月31日最新公布的數據，台積電佔加權指數的市值比重已經來到44.78%，排名第二的聯發科只有4.06%，台達電3.03%，鴻海2.50%。

台積電一檔的權重，比第二名到第十名全部加起來還多。

這個數字是怎麼膨脹到這裡的？如果你把時間拉回2018年，那時候台積電的權重大概只有20%左右，已經是大盤裡最大的一檔，但還不至於一家獨大到這種程度。

到2021年全球半導體大缺貨、台積電股價一路飆高，權重衝到30%，2024年AI浪潮把它推上34%，然後2026年直接突破44%，逼近大盤的一半。

八年時間，從五分之一變成將近二分之一，這不只是一檔股票的市值變大了，而是整個加權指數的本質已經在質變。

你現在看到的「加權指數」，已經不再是一千多家上市公司的平均表現，它越來越像是一個「台積電指數附帶其他股票」。

而且這個趨勢目前看不到任何反轉的跡象，因為AI對算力的需求還在擴張，台積電的先進製程幾乎沒有對手，只要它的市值繼續膨脹，權重就會繼續往上堆。

好，那這件事跟你有什麼關係？關係大了。因為每一次台股崩盤，你在新聞上看到的「大盤暴跌多少點」，背後可能有將近一半只是台積電在跌。而你手上如果沒有台積電，你的實際體感可能完全是另一回事。

驗證這件事最好的方法 就是把過去幾次崩盤拆開來看

同時對照「加權指數」跟「大盤扣除台積電指數」這兩條線，觀察它們到底是同進同出，還是各走各的路。

玩股網有一個獨家功能可以直接看到這條扣除台積電的指數線，數據最早可以追溯到2019年，而在那之前的2018年，我們可以用當時的權重去反推，最好的起點，就是2018年川普上任後的那場貿易戰。

2018年川普第一任期間對中國正式開打貿易戰，台股從年初的11,270點一路被打到10月的9,319點附近，波段跌幅接近17%。

那時候台積電權重大概20%，佔比還不算誇張，所以不管你看加權指數還是扣除台積電的指數，走勢幾乎是同步的。

而且那次的背景很特殊，川普的關稅打的是整條供應鏈，半導體被砍、傳產被砍、金融股也跟著信心崩盤。

再加上聯準會同步升息，等於內外一起夾擊。那是一次真正意義上的「全面性崩盤」，不分產業、不分大小，所有人一起挨打。

兩條指數線走得像雙胞胎，沒有分歧的空間，回頭看，2018年反而是最「健康」的一次崩盤，因為跌的時候大家一起跌，代表指數真實反映了整個市場的處境。

2020年COVID閃崩，故事就開始不一樣了，加權指數從11,525崩到3月最低的8,523，跌幅接近26%。

因為是全球系統性恐慌，什麼都在賣，崩盤的那一段兩條線還是同步往下，但關鍵的分歧出現在反彈階段。

台積電因為遠端工作和數位轉型帶動晶片需求暴增，股價率先起飛，帶著加權指數走出漂亮的V型反轉。

可是傳產、觀光、航運這些族群呢？復甦速度明顯慢了一大截。如果你當時只看加權指數，你會覺得「市場已經回來了」，但扣掉台積電一看，其他公司的股價根本還在山腳下慢慢爬。

這是兩條線第一次在恢復速度上出現明顯的落差，也就是說，加權指數創新高的時候，多數人手上的股票可能還沒回本。

2022年暴力升息那波更極端。台股從18,619跌到約12,629，跌幅超過32%。

這次台積電因為全球半導體庫存大調整，股價從688元一路砍到370元，權重從30%掉回26%。反過來，金融股因為升息環境帶動利差擴大，表現相對抗跌。

這裡就出現了一個很弔詭的現象：加權指數的跌幅被台積電的暴跌「放大」了。

如果你去看扣除台積電的指數，跌幅其實沒有大盤數字看起來那麼恐怖。這是第一次出現「大盤的慘烈程度被一檔股票誇大」的情況，而且那一年很多投資人的真實體感，其實比新聞上寫的「大盤跌三成」要輕得多。

2025年4月，川普第二任上來後直接祭出對等關稅大殺器。4月7日那天台股單日暴跌2,065點，跌幅9.7%，台積電直接跌停，超過1,700檔股票跌停。

此時台積電權重已經36%，一檔股票跌停就貢獻了大盤超過三分之一的跌幅。

但同一天，統一漲了5.1%，聯華食漲6.36%，兆豐金漲了7.59%。加權指數告訴你今天是世界末日，但如果你手上拿的是內需股跟公股銀行，你當天可能還不是全綠的。

兩條指數線到這一步，體感溫度已經完全脫鉤。同一天、同一個市場，一邊在崩盤、一邊在賺錢，你說這叫「大盤跌9.7%」，到底代表了誰？

然後就是2026年7月17日，717股災。加權指數單日狂殺2,953點，直接改寫台股史上最大跌點紀錄，台積電那天從2,470元跌到2,290元，光它一檔就貢獻了大盤大約1,430點的跌幅，將近總跌幅的一半。

外資單日賣超1,890億元也刷新紀錄。台積電法說會利多出盡、韓國槓桿ETF危機引發全球去槓桿、AI估值過高三大利空同時引爆。

但說到底，這2,953點裡面有1,430點是台積電的事，不是其他一千多家上市公司的事。

大盤跌了6.47%，但如果你的持股裡面沒有台積電和AI相關族群，你的帳面損失大概只有一半左右，當天食品股跌幅最小只有0.31%，跟半導體指數重挫7.71%根本是兩個世界的故事。

把這五次崩盤排在一起看 你會發現一條很清楚的軌跡

2018年兩條線幾乎完全重疊，2020年開始出現恢復速度的落差，2022年第一次出現跌幅被單一個股放大的現象，2025年同一天裡一邊崩盤一邊上漲，到2026年大盤接近一半的跌幅來自同一檔股票。這條從「高度同步」走向「結構性分歧」的軌跡，完美對應的就是台積電權重從20%膨脹到44.78%的那條曲線。

所以最後要回答的問題其實很簡單。你買的到底是「大盤」，還是台積電的影子？如果你重壓0050，你的投資組合本質上就是在跟一檔個股綁定，因為0050裡面台積電的權重也將近五成。

反過來，如果你完全不持有台積電，你的績效跟新聞上講的「大盤報酬率」之間的落差只會越拉越大。這不是因為你選錯了股票，也不是你不夠努力研究，而是因為「大盤」這個詞的定義已經悄悄改變了。

當一檔股票佔指數將近45%，你跟大盤的績效差距，本質上就是你跟台積電之間的距離，這個落差在台積電大漲的時候特別明顯，但在崩盤的時候反而可能救你一命。

所以這不是好或壞的問題，而是你有沒有搞清楚自己到底在跟什麼東西比。

十年前看一條加權指數就夠了。現在你至少要看兩條線，因為「大盤」這兩個字，早就不是你以為的那個意思了。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：為什麼你的股票沒跌那麼多，大盤卻說崩了？因為大盤不是你以為的大盤。