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欣興、南電勁揚反彈 外資關注 ABF 載板供應吃緊仍重申正向
欣興（3037）及南電（8046）日前股價拉回修正，7日出現反彈回升；因ABF載板供應吃緊，美系大行重申對這兩檔股票正向。
欣興上周五（4日）往半年線861元下測支撐，今日隨大盤攻高越過965元，站上5日均線，漲幅約6.5%。南電則回升到1,085元，漲幅約2.5%，短中期均線反壓仍蓋頂。
美系大行表示，Broadcom是在確保 FC-BGA載板供應來源，而不是將載板生產內製化，對欣興、南電影響有限。另外，觀察T-glass供應問題，在更多供應商通過認證後，有望於2027年達到緩解，所以由原物料成本推動漲價的BT如果2027年開始趨於平緩，並不意外。券商對產業的觀察仍在ABF載板供應吃緊上，對欣興、南電重申正向。
7 月漲價的範圍更加廣泛、AI 商機延伸至鉭質電容與 NPO。以及隨著交期拉長、LTA需求增加，預期在既有廠區內增加產能。重申正向。
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