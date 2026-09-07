股王信驊再亮燈！股價衝上19,215元 台股多頭氣氛升溫

台股今（7）日延續多頭攻勢，早盤指數向上走高，股王信驊（5274）更是火力全開，開盤後迅速攻上19,215元漲停價，大漲1,715元，距離6月22日寫下的19,880元高點僅差665元，股王行情再度成為盤面焦點。

信驊近期股價一路墊高，背後仍是AI伺服器需求撐腰。隨全球雲端服務商持續擴建AI基礎設施，伺服器管理晶片BMC需求同步升溫，信驊也持續成為市場追逐AI伺服器成長題材的重要指標股。

信驊董事長林鴻明日前指出，今年上半年客戶需求成長超過一倍，但實際出貨仍受到供應鏈限制，預期第3、4季瓶頸將逐步改善，明年第1季改善幅度還會更加明顯。

訂單能見度也一路往後拉長。林鴻明透露，目前掌握的2027年訂單量已超過今年全年營收規模，這在過去並不常見，甚至2028年的Design Win也已陸續到位，顯示AI伺服器需求不只集中在眼前，成長動能正持續往後延伸。

價格端同樣有向上空間。林鴻明表示，受到供應商成本雙位數上漲影響，公司預計第4季開始向客戶反映成本，目前轉嫁狀況順利；明年除了出貨量增加，產品平均售價也有機會同步提升。訂單、出貨及ASP三股動能齊聚，也讓信驊今日再度衝上漲停，股王氣勢持續升溫。