快訊

新線變大錢坑 張景森：台灣捷運蓋過頭了

開業76年！老字號「生計食品行」10月熄燈 招牌綠豆糕成絕響

趙建銘對兒說「你媽再跟媒體放話就不還錢」 陳幸妤現身不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

台股衝過47K 大立光跌破7千關卡 外資說它的CPO故事

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股今（7）日開高越過4萬7千點，不過，日前股價強勢的大立光卻在早盤跌破7,000元關卡。歐系券商降評大立光，為CPO故事已反應在股價行為。

歐系券商表示，大立光到第3季末才會啟動樣品線，將其Prism Micro Lens Array（稜鏡微透鏡陣列）與 FAU、AOET 的 V-groove（V 型槽）及康寧的光纖進行整合。手機因受記憶體漲價供應受連帶影響，券商對短期營收動能較不具信心。預估2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）為188/214/250元，

歐系券商給予大立光智慧型手機鏡頭業務15倍本益比，CPO基準情境則給予50倍本益比、假設市占率40%。同時降評。

CPO 大立光 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

最牛一輪／大立光有戲 國泰65樂

台股主動式ETF剽悍 8月績效十強包辦七檔

CPO設備大缺貨…國際對台大追單 上銀、直得、羅昇等產能滿載

聯發科攻漲停帶動009802盤中爆量飆5% 強壓大盤

相關新聞

扣掉台積電指數只剩2萬7千點！7月股災單台積砍掉1430點 專家示警：大盤早被偷換概念

先問一個問題。現在加權指數大概45,800點，你覺得這個數字代表整個台股的實力嗎？ 如果你的答案是「對啊，大盤就是大盤」，那我再丟一個數字給你。同一天，把台積電從大盤裡面拿掉，指數剩下多少？大概27,000點。 同一個市場、同一群上市公司，扣掉一檔股票就少了將近19,000點。翻成人話就是，你以為的「大盤」，有超過四成的點數是台積電一家公司撐出來的。

台積電領軍！台股開高一度大漲680點 衝破47K

台股7日開盤上漲172.87點、報46,724點，隨後在台積電（2330）領軍、五大權值股聯袂走高，加上南亞（1303）、南亞科（2408）、聯電（2303）、鴻勁（7769）等電子要角同步走強，大盤漲點一度擴大至近680點、觸及47,225.59點。盤面上，聯電、元大台灣50正2（00631L）、主動統一升級50（00403A）交投熱絡。

貢獻台股逾200點！聯發科觸漲停4855元 輝達重金押AI ASIC再攻機櫃級

台股7日開高衝過47,000點大關，一度飆升近880點，權值股成為多頭主攻部隊，其中聯發科（2454）盤中一度亮燈漲停、衝上4,855元，單檔貢獻大盤逾200點，與台積電（2330）聯手擔綱推升指數的雙引擎。市場聚焦聯發科AI布局再升級，輝達（NVIDIA）此次斥資35億美元認購聯發科海外可轉換公司債，合作更從AI ASIC延伸至機櫃級AI系統。

費半點火台股衝破4.7萬點 聯發科一度漲停、聯電亮燈

美股費半上周五逆勢大漲逾3%，多頭氣勢今（7）日直接延燒台股，半導體權值股火力全開，聯發科（2454）盤中一度攻上漲停、聯電（2303）更直接亮燈，加上台積電（2330）、日月光投控（3711）、國巨*（2327）、欣興（3037）同步大漲，推升台股早盤一口氣站上4.7萬點。

欣興、南電勁揚反彈 外資關注 ABF 載板供應吃緊仍重申正向

欣興（3037）及南電（8046）日前股價拉回修正，7日出現反彈回升；因ABF載板供應吃緊，美系大行重申對這兩檔股票正向。

股王信驊再亮燈！股價衝上19,215元 台股多頭氣氛升溫

台股今（7）日延續多頭攻勢，早盤指數向上走高，股王信驊（5274）更是火力全開，開盤後迅速攻上19,215元漲停價，大漲1,715元，距離6月22日寫下的19,880元高點僅差665元，股王行情再度成為盤面焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。