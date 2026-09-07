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台股衝過47K 大立光跌破7千關卡 外資說它的CPO故事
台股今（7）日開高越過4萬7千點，不過，日前股價強勢的大立光卻在早盤跌破7,000元關卡。歐系券商降評大立光，為CPO故事已反應在股價行為。
歐系券商表示，大立光到第3季末才會啟動樣品線，將其Prism Micro Lens Array（稜鏡微透鏡陣列）與 FAU、AOET 的 V-groove（V 型槽）及康寧的光纖進行整合。手機因受記憶體漲價供應受連帶影響，券商對短期營收動能較不具信心。預估2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）為188/214/250元，
歐系券商給予大立光智慧型手機鏡頭業務15倍本益比，CPO基準情境則給予50倍本益比、假設市占率40%。同時降評。
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