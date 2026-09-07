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台積電領軍！台股開高一度大漲680點 衝破47K

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台積電領軍！台股開高一度大漲680點 衝破47K

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電示意圖。 美聯社
台積電示意圖。 美聯社

台股7日開盤上漲172.87點、報46,724點，隨後在台積電（2330）領軍、五大權值股聯袂走高，加上南亞（1303）、南亞科（2408）、聯電（2303）、鴻勁（7769）等電子要角同步走強，大盤漲點一度擴大至近680點、觸及47,225.59點。盤面上，聯電、元大台灣50正2（00631L）、主動統一升級50（00403A）交投熱絡。

美國8月非農就業強勁，市場對聯準會升息預期升溫，美股三大指數上周五同步收黑，道瓊、標普500（00646）及那斯達克分別下跌0.51%、0.38%及0.29%；惟費半逆勢大漲3.38%，台積電ADR也強彈2.85%，記憶體股全面走強。

盤面上，五大權值股聯袂開高，台積電開高25元、報2,435元，聯發科（2454）開4,500元、台達電（2308）開1,845元、鴻海（2317）開258.5元、日月光投控（3711）開600元。

類股方面，油電燃氣、塑膠、綠能環保、玻陶等漲幅居前，光電、電腦設備、生化等相對疲弱。

回顧台股4日表現，集中市場指數大漲693.47點、收46,551.13點，成交值8,271.83億元；三大法人買超616.72億元，其中外資買超562.13億元，投信賣超9.11億元，自營商買超63.70億元。

累計上周，台股上漲219.68點、漲幅0.47%，週線連2紅；三大法人則合計賣超869.40億元，其中外資賣超709.72億元、投信買超58.55億元、自營商賣超218.22億元。

法人指出指出，美就業數據強勁重燃升息押注，加上美伊戰火推升油價與美債殖利率，仍牽制市場風險偏好；惟費半大漲逾3%、台指期夜盤衝破4萬7千點，加上蘋果秋季發表會將於10日登場、台廠廠務工程在手訂單逼近兆元及金融股創高，有利支撐台股。預期大盤維持震盪盤堅格局。

台積電 台股 鴻勁

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AI鏈伺機布局

台股自6月下旬的48,218點回檔後，於7月底自39,384點反彈，最高達46,948點，一度收復7月跌幅，不過近期隨美伊緊張局勢再升溫、油價上漲、美債殖利率走揚，10年期美債殖利率一度達4.816%為2023年末以來新高，30年期美債殖利率一度達5.286%為2007年6月以來新高，加上短線漲多等因素下，指數轉為震盪整理。

一周盤前股市解析／光通訊、ABF 可留意

台股上周五（4日）受美股反彈帶動，早盤一度大漲近750點，但受權王台積電（2330）震盪回落影響，指數一度收斂漲勢，但隨後在聯發科等大型電子權值股進一步走強帶動，指數終場收漲693點，收在46,551點，成交量創8月26日以來新低量。

就市論勢／金融、航運、塑化 有看頭

美股8月表現分歧，S&P500屢創新高，費城半導體指數因5月至6月漲幅過大，以及AI泡沫壓力導致資金減碼半導體與AI股，表現相對弱勢。正面看資金正常輪動，費半指數第4季可望重新上漲；負面思考則是領先股已轉弱勢，S&P500 9月回檔壓力增加。

台股利多三箭齊發 本周指數可望上探47K大關

台股本周進入上市櫃公司公布8月營收高峰期，法人圈看好整體上市櫃公司來到6兆元，再寫單月新高，伴隨周K呈「價漲量增」，為行情多頭奠定基礎，搭配費城半導體指數技術面轉強，台股利多三箭齊發，法人預期本周指數可望上探47K大關。

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配合「2026 臺灣周」盛會，櫃買中心將於11月11日上午9時在台北漢來大飯店三樓鉑金B廳舉辦「虛擬資產論壇」，邀集政府機關、學界、虛擬資產業者及金融機構代表，探討我國虛擬資產監管發展、交易實務與風險，產業未來面臨挑戰與因應對策。9月7日起開放網路報名參加。

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