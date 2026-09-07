台積電領軍！台股開高一度大漲680點 衝破47K
台股7日開盤上漲172.87點、報46,724點，隨後在台積電（2330）領軍、五大權值股聯袂走高，加上南亞（1303）、南亞科（2408）、聯電（2303）、鴻勁（7769）等電子要角同步走強，大盤漲點一度擴大至近680點、觸及47,225.59點。盤面上，聯電、元大台灣50正2（00631L）、主動統一升級50（00403A）交投熱絡。
美國8月非農就業強勁，市場對聯準會升息預期升溫，美股三大指數上周五同步收黑，道瓊、標普500（00646）及那斯達克分別下跌0.51%、0.38%及0.29%；惟費半逆勢大漲3.38%，台積電ADR也強彈2.85%，記憶體股全面走強。
盤面上，五大權值股聯袂開高，台積電開高25元、報2,435元，聯發科（2454）開4,500元、台達電（2308）開1,845元、鴻海（2317）開258.5元、日月光投控（3711）開600元。
類股方面，油電燃氣、塑膠、綠能環保、玻陶等漲幅居前，光電、電腦設備、生化等相對疲弱。
回顧台股4日表現，集中市場指數大漲693.47點、收46,551.13點，成交值8,271.83億元；三大法人買超616.72億元，其中外資買超562.13億元，投信賣超9.11億元，自營商買超63.70億元。
累計上周，台股上漲219.68點、漲幅0.47%，週線連2紅；三大法人則合計賣超869.40億元，其中外資賣超709.72億元、投信買超58.55億元、自營商賣超218.22億元。
法人指出指出，美就業數據強勁重燃升息押注，加上美伊戰火推升油價與美債殖利率，仍牽制市場風險偏好；惟費半大漲逾3%、台指期夜盤衝破4萬7千點，加上蘋果秋季發表會將於10日登場、台廠廠務工程在手訂單逼近兆元及金融股創高，有利支撐台股。預期大盤維持震盪盤堅格局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。