法人看台股持續受美國利率牽動 短線難脫盤整格局

台股上週高檔區間震盪，4日衝高693.47點，收在46551.13點，全週上漲219.68點或0.47%。法人看台股上有壓、下有撐，短線盤勢持續受到美國利率環境牽動，難脫盤整格局。

美國上週五公布8月新增就業人數遠高於預期，外界對於聯準會（Fed）升息抑制通膨的預期升高，4日美股多數收黑。道瓊工業指數下跌271.86點或0.51%，收在53414.25點。標普500指數跌29.11點或0.38%，收7718.60點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌77.07點或0.29%，收在26506.99點。不過與台股關連性高的費城半導體指數逆勢上漲383.133點或3.38%，收在11735.262點。

個股方面，DRAM族群大漲，記憶體模組廠Sandisk大漲185.01美元或11.9%，收1740美元，美光、SK海力士ADR也都上漲超過6%。另外輝達（NVIDIA）上漲1.91美元或0.84%，收230.36美元；台積電ADR也上漲11.9美元或2.85%，收428.91美元。

永豐金投顧分析，由於中東戰事談談打打，局勢始終不能降溫，油價居高不下，使得美國通貨膨脹無法降溫，美國10年期公債殖利率突破4.7%，且聯準會態度搖擺，壓抑股市表現。加上美國期中選舉將至，市場觀望選舉結果。

永豐金投顧表示，近期有FOMC（聯邦公開市場委員會）會議決策，11月則有美國期中選舉，市場觀望，預料台股短線難脫盤整格局。不過2026年上半年台股上市公司稅前淨利新台幣3.67兆元，較去年同期暴增92.9%，預計明年股息可望豐厚，沉寂多時的高股息題材有望發揮。