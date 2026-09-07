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新創產業論壇 11月11日舉行

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

配合「2026 臺灣周」盛會，櫃買中心將於11月11日下午在台北漢來大飯店舉辦「新創產業論壇」活動，邀集主管機關、科技巨擘、創投加速器及優秀企業代表，共同探討新創產業如何運用國家政策、產業資源、公私協會力量及創櫃板多元資源，加速新創企業發展，縮短新創企業到資本市場的距離。

櫃買中心表示，本次論壇聚焦於多層次資本市場如何作為新創企業的最佳後盾，規劃三場前瞻專題演講及一場重量級趨勢對談。

專題演講規劃由國發會主委葉俊顯深入解析國家創新政策藍圖與資本引導策略，並邀請上櫃公司新應材董事長詹文雄及Google Cloud 大中華區新創雲端技術副總經理吳貴融，分別就「企業受惠資本市場進而引領新創共榮」及「AI 與雲端浪潮下的軟硬整合布局」兩大面向，剖析新創搶占全球先機的成長策略。今（7）日起開放網路報名。

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