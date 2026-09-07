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虛擬資產論壇 今起報名

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

配合「2026 臺灣周」盛會，櫃買中心將於11月11日上午9時在台北漢來大飯店三樓鉑金B廳舉辦「虛擬資產論壇」，邀集政府機關、學界、虛擬資產業者及金融機構代表，探討我國虛擬資產監管發展、交易實務與風險，產業未來面臨挑戰與因應對策。9月7日起開放網路報名參加。

本次論壇規劃兩場專題演講及一場綜合座談。首場專題演講將由台灣大學法律學系教授楊岳平主講「我國虛擬資產監管歷程及發展」，將從我國虛擬資產監理法制的發展歷程與脈絡切入，說明虛擬資產相關法規之內容及制度特色，並展望我國虛擬資產法制後續發展方向，完整勾勒我國虛擬資產監理的演進與發展。

第二場專題演講「虛擬資產交易實務與風險」，將邀請MaiCoin集團總經理陳明惠，以從全球及台灣虛擬資產市場發展趨勢切入，分享虛擬資產交易所於流動性管理、產品設計等營運實務，並說明詐騙、境外平台及資產安全等交易風險樣態，就虛擬資產專法實施後產業面臨挑戰提出實務觀察與建議。

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