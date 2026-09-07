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台股利多三箭齊發 本周指數可望上探47K大關

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股本周進入上市櫃公司公布8月營收高峰期，法人圈看好整體上市櫃公司來到6兆元，再寫單月新高，伴隨周K呈「價漲量增」，為行情多頭奠定基礎，搭配費城半導體指數技術面轉強，台股利多三箭齊發，法人預期本周指數可望上探47K大關。

美股上周五（4日）費半指數在美光領軍帶動AI與記憶體股，逆勢上漲391點、漲幅3.45%，日KD在低檔形成黃金交叉向上，有利後市表現，加上台積電（2330）ADR上漲2.76%，夜盤也上漲20元，帶動台指期夜盤大漲473點、收在47.182點，市場看好有利台股9月行情。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清的看法，台積電營收成長動能強勁，預估組裝、PCB、伺服器、散熱等AI供應鏈中下游業績表現可期，8月營收創歷史新高的家數預估將突破150家，而整體台股8月營收也將首度突破6兆元大關，將成為後市的利多催化劑。

此外，台股大盤上周由震盪盤軟轉為盤堅，且周K「價漲量增」，為行情多頭奠定基礎，帶動指數本周有機會站上47K大關、並朝向挑戰歷史新高48,218點邁進。

不過，也有大型代操法人指出，日圓是目前台股後市可知的最大變數之一。觀察日銀自6月16日宣布升息1碼後，外資6月賣超台股6,017億元、為史上第三大賣超單月，而7月又賣超7,389億元、為史上第二大賣超單月，二個月就合計賣超1.34兆元、超過史上賣超最大單年2022年的1.23兆元，主因就是外資的利差交易大舉平倉所造成。

市場預期9月18日的利率會議升息機率濃厚下，外資在台股的利差交易部位變化將是觀察重點。

台股 ADR 美股

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AI鏈伺機布局

台股自6月下旬的48,218點回檔後，於7月底自39,384點反彈，最高達46,948點，一度收復7月跌幅，不過近期隨美伊緊張局勢再升溫、油價上漲、美債殖利率走揚，10年期美債殖利率一度達4.816%為2023年末以來新高，30年期美債殖利率一度達5.286%為2007年6月以來新高，加上短線漲多等因素下，指數轉為震盪整理。

一周盤前股市解析／光通訊、ABF 可留意

台股上周五（4日）受美股反彈帶動，早盤一度大漲近750點，但受權王台積電（2330）震盪回落影響，指數一度收斂漲勢，但隨後在聯發科等大型電子權值股進一步走強帶動，指數終場收漲693點，收在46,551點，成交量創8月26日以來新低量。

就市論勢／金融、航運、塑化 有看頭

美股8月表現分歧，S&P500屢創新高，費城半導體指數因5月至6月漲幅過大，以及AI泡沫壓力導致資金減碼半導體與AI股，表現相對弱勢。正面看資金正常輪動，費半指數第4季可望重新上漲；負面思考則是領先股已轉弱勢，S&P500 9月回檔壓力增加。

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