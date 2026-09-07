台股利多三箭齊發 本周指數可望上探47K大關

台股本周進入上市櫃公司公布8月營收高峰期，法人圈看好整體上市櫃公司來到6兆元，再寫單月新高，伴隨周K呈「價漲量增」，為行情多頭奠定基礎，搭配費城半導體指數技術面轉強，台股利多三箭齊發，法人預期本周指數可望上探47K大關。

美股上周五（4日）費半指數在美光領軍帶動AI與記憶體股，逆勢上漲391點、漲幅3.45%，日KD在低檔形成黃金交叉向上，有利後市表現，加上台積電（2330）ADR上漲2.76%，夜盤也上漲20元，帶動台指期夜盤大漲473點、收在47.182點，市場看好有利台股9月行情。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清的看法，台積電營收成長動能強勁，預估組裝、PCB、伺服器、散熱等AI供應鏈中下游業績表現可期，8月營收創歷史新高的家數預估將突破150家，而整體台股8月營收也將首度突破6兆元大關，將成為後市的利多催化劑。

此外，台股大盤上周由震盪盤軟轉為盤堅，且周K「價漲量增」，為行情多頭奠定基礎，帶動指數本周有機會站上47K大關、並朝向挑戰歷史新高48,218點邁進。

不過，也有大型代操法人指出，日圓是目前台股後市可知的最大變數之一。觀察日銀自6月16日宣布升息1碼後，外資6月賣超台股6,017億元、為史上第三大賣超單月，而7月又賣超7,389億元、為史上第二大賣超單月，二個月就合計賣超1.34兆元、超過史上賣超最大單年2022年的1.23兆元，主因就是外資的利差交易大舉平倉所造成。

市場預期9月18日的利率會議升息機率濃厚下，外資在台股的利差交易部位變化將是觀察重點。