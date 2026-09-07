金融業前7月獲利破兆 超越去年全年

金融三業獲利正式跨過兆元大關。金管會最新統計顯示，二○二六年前七月銀行、保險及證券期貨投信業合計稅前盈餘達一兆十八點五六億元，較去年同期四千八百六十六點一七億元大增五千一百五十二點三九億元，增幅約百分之百，不僅寫下同期高點，短短七個月更已超越去年全年獲利，距離前年一兆五百八十八億元的歷史高峰，也只差五百七十億元。

三大業別中，銀行業仍是最大獲利來源，前七月稅前盈餘四千七百六十三億元，較去年同期增加一千○六十四億元、年增將近三成；其中本國銀行賺進四千兩百四十一億元、年增兩成。從單月來看，七月單月銀行業稅前盈餘七百六十億元，月增百分之四點九，顯示本業獲利動能仍相對穩定。

至於保險業受惠於股市投資表現優異，前七月稅前盈餘三千一百一十五億元，遠高於去年同期四百二十四億元，其中壽險業兩千七百七十七億元、產險業三百三十八億元。不過七月市場震盪已開始反映在獲利，壽險業單月稅前虧損兩億元，主要因台股單月下跌超過百分之六，投資收益減少；值得注意的是，今年保險業已採IFRS 17，去年同期仍採IFRS 4，跨年度數字比較仍須留意會計基礎不同。

證券、期貨及投信業前七月合計稅前盈餘兩千一百三十九億元，年增百分之一百八十八，其中證券商一千七百四十五億元居冠。不過七月單月獲利較六月大減近五成，主要受到台股量能縮減，經紀收入及自營操作績效同步降溫影響，顯示金融業雖提前跨過兆元大關，但下半年獲利速度能否延續上半年榮景，仍得看股市與資本市場表現。