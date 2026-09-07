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一周盤前股市解析／光通訊、ABF 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（4日）受美股反彈帶動，早盤一度大漲近750點，但受權王台積電（2330）震盪回落影響，指數一度收斂漲勢，但隨後在聯發科等大型電子權值股進一步走強帶動，指數終場收漲693點，收在46,551點，成交量創8月26日以來新低量。

統一投顧協理陳晏平表示，台股雖呈高檔漲多整理，然搭配AI族群8月營收看俏、以及蘋果9月9日新品發表會等利多，可望支撐買盤，雖中東地緣衝突未歇，加諸日圓急升引發短線利差交易平倉效應，仍須提防行情波動，預期大盤震盪盤堅、類股輪動。

操作建議低接不追高、選股以流動性佳的中大型AI權值股為主。長線追蹤族群包括台積電及先進製程／封裝、銅箔基板、光傳輸、電源管理、散熱、機箱滑軌、貨櫃散裝、自行車、特用化學及高殖利率銀行及壽險股等。

台新投顧協理范婉瑜指出，博通與Dell財報法說釋出正向訊息，顯示AI產業成長動能無虞。目前較大疑慮來自債券殖利率彈升趨勢，壓抑成長股評價，未來兩周關注重點包括蘋果新品、物價指數、公債殖利率、央行貨幣政策，看好族群包括晶圓代工、ABF、光通訊、海運、金融等。

光通訊 聯發科 美股

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台股自6月下旬的48,218點回檔後，於7月底自39,384點反彈，最高達46,948點，一度收復7月跌幅，不過近期隨美伊緊張局勢再升溫、油價上漲、美債殖利率走揚，10年期美債殖利率一度達4.816%為2023年末以來新高，30年期美債殖利率一度達5.286%為2007年6月以來新高，加上短線漲多等因素下，指數轉為震盪整理。

一周盤前股市解析／光通訊、ABF 可留意

台股上周五（4日）受美股反彈帶動，早盤一度大漲近750點，但受權王台積電（2330）震盪回落影響，指數一度收斂漲勢，但隨後在聯發科等大型電子權值股進一步走強帶動，指數終場收漲693點，收在46,551點，成交量創8月26日以來新低量。

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