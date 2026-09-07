一周盤前股市解析／光通訊、ABF 可留意

台股自6月下旬的48,218點回檔後，於7月底自39,384點反彈，最高達46,948點，一度收復7月跌幅，不過近期隨美伊緊張局勢再升溫、油價上漲、美債殖利率走揚，10年期美債殖利率一度達4.816%為2023年末以來新高，30年期美債殖利率一度達5.286%為2007年6月以來新高，加上短線漲多等因素下，指數轉為震盪整理。

2026-09-07 01:41