台股本周看45000-48000點 法人：不確定性高、長線布局為先

台股上周呈現區間震盪格局，盤勢持續受到美國利率環境牽動，但整體表現穩中偏強，加權指數上漲219.68點，以46,551.13點作收。法人表示，成交動能與盤整格局相符，短線上因外在因素過多，不脫盤整格局，建議投資人走長線布局。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）亞洲資產配置主管胡俊禮認為，AI仍是當前最重要的市場驅動因素之一。大型科技企業持續加大對資料中心、運算基礎設施及AI應用的投資。瑞銀已將2027年全球AI資本支出預估上調至1.2兆美元，反映需求前景依然強勁。

胡俊禮說，亞洲市場同樣展現穩健的成長前景。其中，台灣市場受惠於完整的半導體與AI硬體供應鏈生態系，在全球AI基礎建設擴張過程中持續扮演關鍵角色。

永豐投顧表示，從走勢看，台股進入盤整階段，但是台股表現穩中帶強，收盤站上五日線，而週四的出現的較明顯回檔，明顯是短線資金出場所引發的賣壓。而上周半導體展，則是在觀望中默默結束，沒能發揮提供題材進攻的效果。

永豐投顧認為，市場持續觀察美國選舉前後政策及財政方向變化，所以市場處在盤整的階段，短期不容易有突破的表現。尤其中東談談打打，局勢始終不能降溫，油價與居高不下，美國通膨不能降溫，儘管聯準會態度搖擺，但是利率緩慢走高，壓抑股市表現。

其次，美國期中選舉將至，市場觀望選舉結果，深怕選前選後政策變化影響股市與經濟，雖然過去經驗盤整觀望將在選前約一個月結束，但是現在還是逢低布局，預留空間。

永豐投顧進一步分析，根據上半年股市表現以及企業財報，2026年台股上市公司稅前淨利3.68兆元，較去年同期暴增92.88%。由此，預計明年股息可望豐厚，沉寂多時的高股息題材有望發揮。建議投資人經過八月反彈後，在目前股價不高不低，近期有FOMC會議的決策，十一月有美國期中選舉等因素下，短打風險大，建議長線布局。本周預估短線震盪區間45000至48000點。