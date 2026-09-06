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五大銀行第4季投資術！股優於債、黃金扮避震器

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

2026年第4季市場同時面臨AI多頭延續、高利率與地緣政治風險，五大銀行投資策略仍以股票掌握成長機會，但不再鼓勵單押單一題材，債券則普遍偏好中短天期、高品質債券降低利率波動，黃金、原物料等防禦資產也持續扮演投資組合避震器。

台北富邦銀行第4季明確採取「股優於債、多元防禦、適度納金」策略，看好美國科技股EPS維持高成長、AI資本支出未見趨緩，台股則可望受惠年底旺季與AI新品推出，再度發動行情。配置方面，建議黃金約占10%，債券則可配置20%至30%，藉此降低投資組合波動並提供穩定現金流。

國泰世華銀行同樣建議「股優於債」，但因市場波動放大，股票宜以全球股為核心，超配獲利動能較強的美股及亞太股市，題材看好AI科技、電力、金融、礦業及國防。債券則以收息為主，聚焦中短年期與信用類債券，降低長天期利率風險；黃金在全球央行持續購金、主要國家財政弱化下，仍具避險價值。

中信銀行建議以「科技為主、周期股為輔」，AI資本支出周期仍奠定科技股核心持股地位，大型IPO亦可能帶動周期股接棒。面對通膨風險，可布局原物料及基礎建設等抗通膨資產；債券則以中天期投資級債及複合債分散AI發展高度集中的風險，同時控制長天期債券風險。

台新銀行建議第4季將漲多部位適度轉向具基本面、低估值但表現落後的標的，中長線逢回布局AI龍頭、資安、資料軟體及金融，也可在油價回落時適度配置能源股。黃金維持「逢回布局、不追高」，債券則優先考慮1至3年期美債及短中天期、高品質投資級債。

玉山銀行則建議採「核心穩健、衛星輪動」策略，大型科技股仍是長線核心，但可增配生技、金融等非AI族群分散風險；債市首選中短天期投資級債鎖利，貴金屬受高利率環境壓抑，則建議僅以低比例配置。

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