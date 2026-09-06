快訊

姓名曝光！29歲台男涉嫌赴日當車手被設局逮捕 老翁遭詐2000萬日圓

美伊衝突落幕油價崩跌？美財長預言40美元 網諷：畫大餅救債市

彰化縣長王惠美未出席魏平政競總成立大會 魏平政：繼續等下去

聽新聞
0:00 / 0:00

台股震盪不改基本面 AI供應鏈續迎升級商機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國聯準會官員釋出對通膨數據偏向樂觀談話影響，市場對升息擔憂降溫，激勵美股走揚。台股同步受到提振；法人表示，近期台股走勢受到市場對利率政策預期反覆調整影響，情緒面波動加大，指數呈現震盪格局。

安聯投信台股團隊表示，盤面方面，近期類股輪動快速，電子權值股仍是支撐大盤的重要力量；市場焦點則由部分先前修正較深的電子股，逐漸擴散至被動元件、散熱、PCB及相關設備等AI供應鏈族群，呈現多點同步走揚格局。

面對市場受消息面干擾而出現波動，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，從產業面觀察，AI晶片持續迭代升級，帶動ABF載板層數與面積需求明顯提升。

然而供給成長速度仍不及需求增幅，使產業供需維持偏緊格局，並有助於價格表現，投資團隊持續看好相關族群的中長期發展機會。

蕭惠中進一步指出，就基本面而言，目前尚未因市場雜音而出現明顯轉折。根據產業調研，全球科技巨頭仍持續投入AI基礎建設與自研晶片開發，在AI需求擴張及產品規格升級帶動下，相關供應鏈訂單與營收動能維持強勁，受惠範圍可望進一步擴大，台股整體基本面仍偏向正向發展。

展望後市，蕭惠中認為，企業獲利仍是推動台股表現最重要的核心動能。受惠AI長期趨勢帶動，市場預期台股企業今、明年獲利仍將維持成長，即便短期受總體經濟與資金面因素干擾而出現震盪整理，中長期多頭架構仍具延續基礎。

台股 基本面 供應鏈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

半數主動式台股ETF勝大盤 最佳2檔漲逾8成

輝達聯發科強強聯手！00891一次布局台積電、AI供應鏈

台股下跌784點！00406A除息日逆勢爆逾20萬張大量 低接買盤湧入

聯發科攻漲停帶動009802盤中爆量飆5% 強壓大盤

相關新聞

金融股被嚴重低估？他發文問「一兩年內衝破千元」 鄉民笑醒：先去搞懂獲利

PTT網友看好AI紅利可能帶動金融業獲利，拋出金融股一兩年內「破千」猜想，引發網友熱議，提醒各類金融業獲利模式不同，是否低估仍有歧見。

美伊衝突落幕油價崩跌？美財長預言40美元 網諷：畫大餅救債市

美財長貝森特預測，美伊戰事若落幕，油價恐跌至每桶40美元，並紓解通膨與債市壓力；但戰事仍在升溫，網友質疑前提。

逾408萬人都賺錢 11檔台股ETF創高

台股周線收紅，台股ETF績效紅通通，統計94檔台股ETF中，就包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、統一台灣高息動能（00939）、元大台灣高息低波（00713）等11檔收盤創新高，統計逾408萬投資人都賺錢。

營收三增股法人卡位 華通、亞光等可望領漲抗跌

台股近日多空交戰激烈，操作難度增加。市場專家指出，隨8月營收密集公布，華通、亞光等繳出月增、年增，且前八月營收同步成長成績單，並獲法人買盤加持個股，可望吸引短多青睞，股價領漲抗跌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。