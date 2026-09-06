台股震盪不改基本面 AI供應鏈續迎升級商機

美國聯準會官員釋出對通膨數據偏向樂觀談話影響，市場對升息擔憂降溫，激勵美股走揚。台股同步受到提振；法人表示，近期台股走勢受到市場對利率政策預期反覆調整影響，情緒面波動加大，指數呈現震盪格局。

安聯投信台股團隊表示，盤面方面，近期類股輪動快速，電子權值股仍是支撐大盤的重要力量；市場焦點則由部分先前修正較深的電子股，逐漸擴散至被動元件、散熱、PCB及相關設備等AI供應鏈族群，呈現多點同步走揚格局。

面對市場受消息面干擾而出現波動，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，從產業面觀察，AI晶片持續迭代升級，帶動ABF載板層數與面積需求明顯提升。

然而供給成長速度仍不及需求增幅，使產業供需維持偏緊格局，並有助於價格表現，投資團隊持續看好相關族群的中長期發展機會。

蕭惠中進一步指出，就基本面而言，目前尚未因市場雜音而出現明顯轉折。根據產業調研，全球科技巨頭仍持續投入AI基礎建設與自研晶片開發，在AI需求擴張及產品規格升級帶動下，相關供應鏈訂單與營收動能維持強勁，受惠範圍可望進一步擴大，台股整體基本面仍偏向正向發展。

展望後市，蕭惠中認為，企業獲利仍是推動台股表現最重要的核心動能。受惠AI長期趨勢帶動，市場預期台股企業今、明年獲利仍將維持成長，即便短期受總體經濟與資金面因素干擾而出現震盪整理，中長期多頭架構仍具延續基礎。