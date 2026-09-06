美購債計畫及蘋果發表會將登場 法人：台股季線區間震盪

台股4日上漲693.47點，收在46551.13點，美股主要指數4日多數收黑，費城半導體指數逆勢強漲3.38%。法人分析，本週包括美伊地緣政治風險增溫、9日美國啟動購債計畫與蘋果秋季新品發表會，多空變數齊聚，預估台股將在季線附近維持區間震盪格局。

美國8月新增就業人數遠高於預期，讓外界對聯準會（Fed）將升息以抑制通膨的預期升高，美股4日多數收黑。道瓊工業指數終場下跌271.86點或0.51%，收在53414.25點；標準普爾500指數下跌29.11點或0.38%，收在7718.6點；以科技股為主的那斯達克指數下跌77.07點或0.29%，收在26506.99點；費城半導體指數上漲383.133點或3.38%，收在11735.262點。

台股4日由權值股與被動元件族群領軍強彈，終場勁揚693.47點，收在46551.13點，站回5日線。三大法人合計買超新台幣628.72億元，其中外資終止連賣、反手敲進562.13億元。

針對本週牽動台股走勢的關鍵因素，統一投顧董事長黎方國接受中央社採訪時指出，本週面臨多項重大事件，多空拉鋸力道明顯，將維持橫盤震盪格局。

黎方國表示，本週最受矚目的政策焦點是美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預計於9月9日啟動擴大長債回購計畫。貝森特先前雖釋出購債訊息，但美債殖利率並未有效回落，市場解讀為先行放話試水溫；本週若正式進場收購債券，美債殖利率是否有所反應、市場是否引發恐慌，將是牽動全球金融市場氛圍的關鍵，在9日底定之前，市場心態普遍偏向觀望。

除了貨幣與財政政策之外，地緣政治風險再度成為盤面隱憂。黎方國觀察，美國與伊朗近期衝突升溫，美國動輒可能採取軍事打擊行動，增添國際地緣政治的高度不確定性，也是壓抑市場追價買氣的變數之一。

不過，本週並非全無利多提振。黎方國指出，蘋果公司（Apple）預計美國時間9月9日舉行秋季新品發表會，iPhone新機亮相有望為蘋果概念供應鏈及科技族群帶來正面題材。

整體來看，黎方國認為，目前市場呈現利多與利空交錯，大盤若下跌有支撐，一旦上漲又引發對聯準會利率動向的戒心，導致「漲了沒人敢追、跌下來又有基本面支撐」的僵局。

黎方國進一步分析，目前台股季線約在45048點，預估未來4到6週指數都將在季線上下約2000點區間內反覆震盪，等到10月中下旬台積電法人說明會與企業第3季財報公布後，才有落底轉向多頭攻擊的契機。